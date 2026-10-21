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10年期公債利率突破2%

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

政府長天期債券利率再創新高。中央銀行受財政部委託，昨（20）日標售10年期中央政府建設公債，最高得標利率達2.001%，攀升至2008年以來新高，也高於今年8月同年期公債的1.969%，顯示長天期公債殖利率走升壓力持續。

此次公告發行額250億元，實際發行額同為250億元，投標總額459億元，投標倍數1.84倍，得標加權平均利率為1.958%。

市場分析，長天期公債利率走高，與國際利率環境、通膨風險及市場資金需求等因素有關。若國際能源價格維持高檔，通膨降溫速度可能放緩，市場對主要央行利率政策的預期也將隨之調整，進而推升長天期債券的必要報酬率。此外，AI融資需求強勁，金融機構也面臨放款需求增加、資金配置及流動性管理等考量，投資人對長天期債券的利率要求可能提高。

從標售結果來看，本期10年期公債投標倍數1.84倍。最低得標利率為1.8%，最高得標利率為2.001%，得標高低利率差達0.201個百分點。與今年8月12日發行的115年度甲6期增額公債相比，本期最高得標利率升至2.0010%，增加0.032個百分點，顯示公債標售利率再度墊高。

公債 長天期債券 中央銀行

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