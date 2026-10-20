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金管會裁罰續吹「大案風」！銀行不到8%案件 吞近半罰鍰

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會公布，金融三業累計前九月共裁罰233件、1億6,754萬元，年增10.4%；其中銀行業18件、僅占7.8%，罰鍰卻高達7,655萬元、吃下近半，前三大罰單更占銀行罰鍰逾四分之三。聯合報系資料照
金管會公布，金融三業累計前九月共裁罰233件、1億6,754萬元，年增10.4%；其中銀行業18件、僅占7.8%，罰鍰卻高達7,655萬元、吃下近半，前三大罰單更占銀行罰鍰逾四分之三。聯合報系資料照

金融業裁罰「小案少、大案重」。金管會公布，金融三業累計前九月共裁罰233件、1億6,754萬元，年增10.4%；其中銀行業18件、僅占7.8%，罰鍰卻高達7,655萬元、吃下近半，前三大罰單更占銀行罰鍰逾四分之三。

前九月銀行業共裁罰18件、年增7件；罰鍰7,655萬元、年增58.7%，占整體裁罰金額45.7%，為金融三業中最高。

銀行局副局長張嘉魁表示，今年銀行業重大裁罰案較多，前三大的台中銀、台新銀及合庫，三案合計5,800萬元，占銀行業前九月罰鍰約76%，也占整體金融裁罰逾三分之一。

換言之，今年整體裁罰金額增加，主要並非各業罰單全面變多，而是少數銀行重大案件拉高金額。

證券期貨投信業前九月共裁罰30件、2,242萬元，分別年減15件及8.4%。

其中券商16件、1,050萬元，件數腰斬、金額年減39%；投信6件、1,000萬元，雖件數減少3件，罰鍰反而年增65%。

證期局主秘王秀玲表示，券商今年專案金檢較少，因此違規件數及裁罰金額同步下降；投信則因出現重大裁罰案，使件數減少、金額反增。

上市櫃公司、公發公司、內部人股權交易及會計師等則裁罰161件、3,716萬元，分別年增20件及6.8%。主因部分公司未依規定申報財報，且限期仍未補報，遭連續裁罰。

保險業前九月裁罰24件、3,141萬元，件數年減1件，金額年減29%。保險局表示，主要是保經代專案金檢相關裁罰集中落地到2025年，墊高比較基期。

隨前三季重大罰單陸續出爐，金管會2026年行政罰鍰預算2億2,211萬元，前九月達成率已由上半年44%進一步升至75.4%。

今年能否達標，恐仍得靠第4季「大罰單」撐場；若後續缺乏重大案件，將連五年未達預算數。

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