基富通營運10周年 攜手華南銀行推出「好好安養信託」

國內最大基金交易平台基富通營運屆滿10周年，20日宣布與華南銀行跨界合作，推出「好好安養信託」，藉由基金投資不中斷、信託專款專用、資產保全等三大機制，滿足安心養老的生活、醫療與照護需求。

基富通董事長林丙輝表示，基富通成立初衷為推動普惠金融發展，10年來一路響應金管會政策，陸續推動「好享退」、「好好退休準備平台」、「TISA好享投」等專案，目前總客戶數達40萬人、基金存量突破3,000億元，每月定期定額扣款人數達17萬人、扣款金額逾40億元，都寫下開台以來最佳成績。

林丙輝表示，營運數字增長的背後，代表愈來愈多民眾透過基富通累積人生的財富，基富通的責任也愈重。尤其面對台灣社會邁入單身、少子、高齡與長壽的新常態，國人財富正面臨互助網絡減弱、長照開支增加、金融詐騙和失智失能等四大風險。因此，基富通與華南銀行共同規劃「好好安養信託」專案，解決民眾後顧之憂。

華南金控暨銀行董事長陳芬蘭表示，此次與基富通攜手合作，讓客戶無須先行贖回基金，即可將基金直接轉入安養信託，在持續長期投資、累積資產的同時，也能提前安排未來生活及照護支出。透過安養信託，華南銀行依約管理資產，定期給付生活及照護費用，必要時也可依約贖回部分基金支應所需，減輕自己與家人的負擔。

為了鼓勵民眾申辦，「好好安養信託」有四大便利優勢：一是普惠全齡，滿18歲即可申辦，青壯年也能為財富設定保障，讓信託防護跨越世代。二是門檻親民，簽約後只要撥入3,000元，信託契約即生效。三是費用低廉，雙方讓利，免開辦費或簽約費，信託管理費達業界低標。四是免跑臨櫃，首創線上信託簽約與下達信託指示。

林丙輝表示，好好安養信託只是一個開始，期望未來與華銀有更深度的合作，共同整合高齡者生活服務生態圈。不僅如此，展望下一個10年，基富通將以民眾需求為中心，開發更多友善的數位金融理財輔助工具、跨機構合作打造老幼青壯都適用的全齡普惠金融服務，及持續推廣全民理財和防詐宣導，落實企業永續社會責任。