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金管會前3季開罰1.6億元 銀行業裁罰金額高

中央社／ 台北20日電

金管會公布2026年前3季對金融三業及上市櫃公司等開罰統計，合計開罰233案、裁罰金額達新台幣1億6754萬元，分別年增4.95%與10.38%。金融三業若以件數來看，以證券期貨業30件較多，裁罰金額則是銀行業較高。

金管會2026年行政罰鍰預算目標2億2211萬元，前3季裁罰達成率達75.4%。金管會統計顯示，銀行今年前3季開罰18案、裁罰金額合計7655萬元，件數比去年同期增加7件，裁罰金額較去年增加2832萬、年增達58%。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，主因是今年前3大裁罰金額都較去年增加，依序分別為台中銀行因辦理存款開戶審查作業、帳戶監控等缺失遭罰3200萬元；其次為台新銀行前理專涉挪用客戶款項罰1400萬元；再來是合庫銀行受理客戶信用卡疑義帳款處理，遭罰1200萬元。

金管會證期局指出，證券期貨投信業今年前3季件數30件，裁罰金額為2242萬元，分別為證券業16件、投信業6件、期貨8件，件數、金額相較去年同期都呈減少。上市櫃公司部分，前3季共裁罰161案、開罰3716萬元，件數、金額較去年同期增加。

金管會證期局主秘王秀玲說明，證券期貨業前3大裁罰案，第一是國泰投信未依規定辦理利害關係人申報作業裁罰600萬，二是台新證券下單系統資安事件與通報缺失裁罰360萬元，第三是永誠國際投顧業務人員從事證券投資分析活動與業務招攬使人誤信保證獲利，遭罰120萬元。

金管會保險局統計顯示，保險業今年前3季開罰件數為24件、裁罰金額3141萬元，較去年同期減少1件、金額年減1289萬元。

金管會保險局主秘劉純斌表示，件數跟金額年減主要是因2024年保經代有專案檢查，導致2025年裁罰較多，相對而言今年因此有所減少。前3大裁罰案分別為台灣人壽懸帳管理未落實內控遭罰960萬元，新光人壽不動產與個資管理缺失罰395萬元，再來為新光人壽申報外價金出錯罰240萬元。

開罰 金管會 銀行業

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