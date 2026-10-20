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解定存、匯大錢先通知家人！金管會防詐新招 逾5萬人次申辦

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會推動「指定聯絡人」機制，已有24家銀行開辦，銀行、壽險合計逾5萬申辦人次，更有銀行靠通知客戶妻子，成功攔下30萬元詐騙款。聯合報系資料照
金管會推動「指定聯絡人」機制，已有24家銀行開辦，銀行、壽險合計逾5萬申辦人次，更有銀行靠通知客戶妻子，成功攔下30萬元詐騙款。聯合報系資料照

定存、匯大錢或動用保單資金，多通知一位親友，就有機會擋下詐騙。金管會推動「指定聯絡人」機制，已有24家銀行開辦，銀行、壽險合計逾5萬申辦人次，更有銀行靠通知客戶妻子，成功攔下30萬元詐騙款。

銀行局副局長王允中分享實際案例，一名客戶到銀行聲稱要匯出30萬元裝潢款，行員察覺異狀，聯繫客戶事先指定的妻子。

妻子表示，夫妻確實討論過裝潢，但尚未到付款階段，經進一步查證發現客戶確實遭詐騙，成功攔阻這筆匯款。

據金管會統計，截至7月底，已有1萬2,580名銀行客戶申辦指定聯絡人服務，其中玉山銀以7,542件居冠，占比達六成，北富銀3,426件、聯邦銀986件分居二、三名，前三大銀行申辦量高度集中。

王允中說，這項機制去年開始推動，今年再請銀行公會加強宣導，主要提供「定存解約」及「大額匯款」兩類通知服務。

民眾可事先與銀行約定，指定配偶、子女或信任的親友作為聯絡人，未來發生符合約定條件的交易時，銀行就會通知親友協助查證，而且完全免費。

至於多少錢才算大額匯款？王允中說，金管會沒有訂定統一門檻，而是由銀行與個別客戶討論約定，若銀行有意願擴大適用業務範圍，金管會也樂見其成。

不過，指定聯絡人並非由親友代替本人決定交易，也不代表所有交易都會通知或自動停止匯款，而是透過多一道提醒及查證程序，兼顧客戶財務隱私與交易自主權。

目前還有七家本國銀行及中華郵政尚未開辦，主要涉及系統調整，均規劃於2027年6月底前陸續提供服務，讓更多民眾可透過親友協助防詐。

不只銀行，金管會也鼓勵壽險業建立「保單指定聯絡人」機制。

保戶可在投保新契約或辦理特定契約變更時，預先指定親友，未來申請保單解約、部分提領或保單借款超過約定金額時，由保險公司依約通知，降低高齡者及失智者遭金融剝削或詐騙的風險。

據保險局統計，截至8月10日，20家壽險公司合計已有38,225名保戶申辦，其中富邦人壽13,238人最多，南山人壽7,737人、國泰人壽7,267人分居二、三名。

保險局副局長蔡火炎表示，壽險業推動指定聯絡人機制若有一定成效，也會在公平待客評核上加分。

金管會鼓勵民眾，尤其家中有長輩或較少接觸金融服務的親人，可主動向往來金融機構洽詢，事先建立親友防詐防線。

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