快訊

高為元調查案激烈討論近5小時 清大校務會議表決流會…校方發聲了

不只有神秘外觀？宜蘭「阿拉伯皇宮」以10億賣出 內部驚見數億元珍藏

清大化學館傍晚火警…禁水物氫化鋁鋰起火 幸無人受困受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

28家金融機構使用中港資系統 金管會：內控已有規範

中央社／ 台北20日電

立委關切台灣有28家金融機構使用中港資系統，金管會表示，金融資安風險管理回歸到資安風險的本質規定，內控、自律都有相關規範，以證券期貨業來說，已明定在交易相關網路直接連線設備，不能使用危害國家資通安全產品。

民進黨立委郭國文關切，日本、韓國近期出現金融機構資安事件，根據金管會資料，目前台灣金融機構有28家使用中港資系統，要求金管會評估是否採取更嚴格的管理措施。

金管會主委彭金隆昨天答詢時表示，金管會相當關心金融資安議題，第一時間也都有掌握AI攻擊事件，金融業既有規定、委外、採購也都有相關規定會落實執行。資安風險管理應回歸風險本質，金管會持續關注相關此議題。

金管會銀行局副局長王允中今天在例行記者會上說明，金融資安風險管理回歸到資安風險的本質規定，督導銀行公會訂定「金融機構資通系統與服務供應鏈風險管理規範」，有要求金融機構對供應商進行可行性風險評估，評估項目包含供應商服務提供地、實質受益人或控制權的來源國是否符合國內相關規範，確保系統安全，規範中沒有對特定地區國家別有明示的禁止規定。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，跟銀行業作法類似是透過自律規定，也督導證交所、期交所、投信投顧公會，在各業別的內控標準都有提到交易跟資安問題，也有參考資安法第27條提到的國安問題，明定公司在交易相關網路直接連線設備，不能使用危害國家資通安全產品。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，保險業作法與銀行、證券一樣，保險業使用所謂中港資資訊系統，皆為內部系統，沒有開放外部存取，委外廠商也無法存取公司資訊與資訊環境。保險局目前針對保險業資訊作業委外處理與資訊安全防護都有相關規範，也要符合保險業內控措施，後續持續督導落實資安與個資防護。

金管會 金融機構 彭金隆 資安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金管會阻詐推指定聯絡人新制 截至7月底已有12580名客戶申請

銀行定存解約、大額匯款可通知指定聯絡人 1.2萬人申辦

虛擬幣轉帳新制上路 超過三萬元要附生日跟住址

彭金隆談公股投信「四合一」 半年內可完成審查

相關新聞

央行喊話擋不住！新台幣貶破32.6元 創去年4月以來新低

新台幣貶勢煞不住！儘管中央銀行昨（19）日罕見發布聲明穩定市場信心，但外資持續匯出，新台幣今（20）日再度重挫，盤中最低來到32.672元，重貶2.27角。尾盤貶幅才在央行調節下略為收斂，終場收32.617元，貶值1.72角，仍創下去年四月以來新低，短線恐進一步測試32.8元關卡。

青安3.0 9月份受理3,632戶回落 青安2.0撥款倒數計時搶撥潮出籠

青安3.0上路第二個月的9月份受理3,632戶、金額306億元，較上月減少近千戶，但開始陸續撥貸，撥款量大幅上升，其中3.0單月撥貸1,687戶；加計2.0末班車共撥貸超過五千戶，且七家行庫單月撥貸皆超出受理許多，主要均來自2.0須在10月底前撥款，預估到10月還會有一波搶撥潮。

星展銀看多黃金 明年挑戰5600美元歷史高點

國際金價今年大幅震盪，但星展銀行仍看好黃金後市，預估今年底金價每盎司上看4800美元，明年第一季有機會升至5200至5300美元，財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉表示，明年目標價更有機會達5600美元，意味金價有機會重新挑戰歷史高點。

卓揆指示秘書長加速執行TISA租稅優惠 企業TISA金融F4先行

行政院長卓榮泰今日在立法院答覆立委沈發惠質詢時指出，對於每年最高2萬4千元的TISA投資本金扣除額方案，將責成行政院秘書長張惇涵協調相關部會加速推動相關工作，力拚明年讓國人實際受惠。

金管會阻詐推指定聯絡人新制 截至7月底已有12580名客戶申請

金管會最新統計顯示，截至115年9月底，已有24家銀行開辦指定聯絡人機制，另有7家本國銀行及中華郵政公司規劃於116年6月底前陸續開辦，截至七月底，已有12580位客戶採取該服務。

星展估台灣明年GDP成長率5.6% 2%通膨恐成新常態

星展集團資深經濟學家馬鐵英20日表示，台灣2026年及2027年GDP成長率預測，分別為11.6%及5.6%；CPI 預測分別為2.0%以及2.1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。