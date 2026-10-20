28家金融機構使用中港資系統 金管會：內控已有規範

立委關切台灣有28家金融機構使用中港資系統，金管會表示，金融資安風險管理回歸到資安風險的本質規定，內控、自律都有相關規範，以證券期貨業來說，已明定在交易相關網路直接連線設備，不能使用危害國家資通安全產品。

民進黨立委郭國文關切，日本、韓國近期出現金融機構資安事件，根據金管會資料，目前台灣金融機構有28家使用中港資系統，要求金管會評估是否採取更嚴格的管理措施。

金管會主委彭金隆昨天答詢時表示，金管會相當關心金融資安議題，第一時間也都有掌握AI攻擊事件，金融業既有規定、委外、採購也都有相關規定會落實執行。資安風險管理應回歸風險本質，金管會持續關注相關此議題。

金管會銀行局副局長王允中今天在例行記者會上說明，金融資安風險管理回歸到資安風險的本質規定，督導銀行公會訂定「金融機構資通系統與服務供應鏈風險管理規範」，有要求金融機構對供應商進行可行性風險評估，評估項目包含供應商服務提供地、實質受益人或控制權的來源國是否符合國內相關規範，確保系統安全，規範中沒有對特定地區國家別有明示的禁止規定。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，跟銀行業作法類似是透過自律規定，也督導證交所、期交所、投信投顧公會，在各業別的內控標準都有提到交易跟資安問題，也有參考資安法第27條提到的國安問題，明定公司在交易相關網路直接連線設備，不能使用危害國家資通安全產品。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，保險業作法與銀行、證券一樣，保險業使用所謂中港資資訊系統，皆為內部系統，沒有開放外部存取，委外廠商也無法存取公司資訊與資訊環境。保險局目前針對保險業資訊作業委外處理與資訊安全防護都有相關規範，也要符合保險業內控措施，後續持續督導落實資安與個資防護。