星展銀看多黃金 明年挑戰5600美元歷史高點

國際金價今年大幅震盪，但星展銀行仍看好黃金後市，預估今年底金價每盎司上看4800美元，明年第一季有機會升至5200至5300美元，財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉表示，明年目標價更有機會達5600美元，意味金價有機會重新挑戰歷史高點。

星展銀今（20）日舉行第四季經濟暨投資展望記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，2027年的台灣GDP成長率預測為5.6%。CPI 預測在2.1%。尤其需注意地緣政治是否又會有黑天鵝事件出現。

陳昱嘉認為，儘管今年黃金受到通膨升溫、美國升息及債券殖利率走高影響，一度出現明顯修正，但目前已經觸底反彈，長期上漲趨勢並未改變。

陳昱嘉指出，支撐黃金後市主要有兩大因素，首先是美國財政風險持續升高，美國債務總額已突破40兆美元，利息支出甚至超過國防預算，市場對財政可持續性的疑慮加深；其次是亞洲投資需求強勁，尤其金價跌至每盎司4000至4100美元附近時，出現明顯買盤，形成重要支撐。

星展認為，雖然短期金價仍可能受到利率政策及市場風險偏好影響，但黃金長期仍具有分散風險的功能，建議投資人將投資組合約5%至10%配置於黃金。

至於台股，星展同樣維持正向看法。陳昱嘉指出，雖近期外資持續賣超台股並匯出資金，但台灣半導體及AI供應鏈的競爭優勢並未改變，企業獲利仍具成長動能，未來隨著市場評價面改善，仍有機會重新吸引外資回流。