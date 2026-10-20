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卓揆指示秘書長加速執行TISA租稅優惠 企業TISA金融F4先行

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）前往立法院施政方針及施政報告並備詢，金管會主委彭金隆（右）列席說明。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰（左）前往立法院施政方針及施政報告並備詢，金管會主委彭金隆（右）列席說明。聯合報系資料照

行政院長卓榮泰今日在立法院答覆立委沈發惠質詢時指出，對於每年最高2萬4千元的TISA投資本金扣除額方案，將責成行政院秘書長張惇涵協調相關部會加速推動相關工作，力拚明年讓國人實際受惠。

沈發惠也詢問金管會主委彭金隆如何推動企業TISA，彭金隆備詢時表示，企業TISA預計明年正式上路，會由金融F4做為示範先行，未來希望透過員工自主投入、企業共同支持的方式，逐步擴大至更多企業，讓一般受僱勞工也有機會參與長期投資及退休準備。

沈發惠指出，行政院推動亞洲資產管理中心兩年多來，我國金融業資產管理規模已達47.8兆元，較政策推動前增加15.24兆元，不僅提前達成兩年目標，更超越原訂四年的成長目標，但他更期待，金融發展不只是產業的成績，也能讓一般家庭真正有感，因此他長期追蹤的台灣個人投資儲蓄帳戶的執行，特別是租稅優惠何時能夠落實。

沈發會認為，TISA從租稅優惠到企業參與，讓長期投資成為更多國人可以運用的選擇，也可讓亞洲資產管理中心一步一步朝「全民有感」的目標邁進。

對於企業一起參與TISA，沈發惠認為，如果員工願意為自己的未來投入一份準備，企業也能給予相對的支持，就能讓長期投資不再只是個人的努力，而是企業與員工一起累積未來的保障。他也未來能從金融周邊機構開始，逐步推廣到更多企業，讓更多一般受僱勞工都有機會參與，為自己的退休生活多做一份準備。

TISA 卓揆 秘書長 沈發惠 彭金隆 卓榮泰 金管會

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