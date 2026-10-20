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虛幣轉帳今起實名追蹤！8家幣商先行 逾3萬加碼揭露

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

虛幣跨平台轉帳「實名」追蹤上路了。金管會宣布，八家已開業幣商即日起適用，虛幣移轉均須附帶交易雙方資料，逾3萬元者，加碼揭露轉出人生日、住所等資訊；跨境交易則預計2027年底上路。

金管會8月預告修法，20日起發布上路。證期局副局長黃仲豪表示，目前八家已開業虛擬資產服務商（VASP）全面適用；另三家已完成登記但尚未開業的業者，其中兩家經營移轉業務，一旦開業也須立即遵守。

新制上路後，無論轉帳金額高低，VASP均須取得轉出人、接收人的姓名或名稱及錢包資訊，並將相關資訊提供給接收方VASP，才能執行虛幣移轉。

若移轉金額逾新台幣3萬元，資料要求將進一步加嚴。轉出人若為自然人，須增加出生日期及住所地址；若為法人，則須提供統一編號及登記地址。接收方VASP也須核對接收人資料，確認與自身留存的客戶資訊是否一致。

多一道身分核對，轉幣是否變慢、手續費會否增加？黃仲豪說，國內業者透過自行開發程式交換資料，新增的主要是姓名、地址等核對程序，預估對轉帳時間及成本影響不大。

不過，國內即日上路，跨境為何要等到2027年底？黃仲豪指出，境內只有八家幣商，可以共同協商統一格式；跨境卻不像銀行有SWIFT系統，各國上路進度及系統規格不同，對接難度較高。

他說，國際已有第三方業者提供資訊傳輸服務，未來國內幣商可與其合作，但可能衍生費用；跨境移轉須傳送的資料也比照國內。VASP公會已確認，預計明年底可銜接跨境實名移轉。

目前已加入國際防制洗錢金融行動工作組織（FATA）共109個國家中，約83%完成轉帳規則立法，但其中僅約四成真正上路，包括美國、日本、韓國、香港及歐盟等市場。台灣先從境內轉帳做起，明年底再擴及跨境資訊交換。

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