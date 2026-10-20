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銀行定存解約、大額匯款可通知指定聯絡人 1.2萬人申辦

中央社／ 台北20日電

金管會今天表示，鼓勵銀行與民眾約定，提供定存解約或匯出大額款項時通知指定聯絡人服務，為財產安全增加多一層保障，累計24家銀行提供服務、合計有1萬2580人申請此服務，前3大銀行申辦件數分別為玉山銀7542件、台北富邦銀行3426件與聯邦銀行986件。

金管會銀行局副局長王允中表示，去年開始推動銀行指定聯絡人服務，今年也請銀行公會進一步向銀行宣導。銀行可跟民眾「預先約定」適合的家人或親友，若發生符合約定條件的金融交易情形發生時，銀行可通知指定聯絡人，讓聯絡人即時了解狀況並協助查證。

王允中指出，銀行主要提供2大類服務，分別是定存解約與匯出大額款項時通知指定聯絡人，若銀行有意願擴大適用業務範圍，金管會也樂見其成，此服務銀行不會另外收費，鼓勵民眾多加使用。

根據金管會統計，目前有24家銀行提供服務，累計有1萬2580人申請此服務，申辦件數前3大銀行分別為玉山銀行7542件、台北富邦銀行3426件與聯邦銀行986件；金管會表示，預計還有7家國銀與中華郵政規劃在2027年6月底前陸續開辦服務。

王允中也分享實際案例，曾有1客戶到分行說要匯裝潢款，分行人員有警覺心，進一步與其指定聯絡人聯絡，客戶太太提到有討論到裝潢、但尚未到匯款階段，後來發現確實是客戶受詐騙，成功攔阻新台幣30萬元。

他解釋，這項服務不是由指定聯絡人直接代替本人決定交易，也不代表所有交易都會受到通知或自動停止，主要目的是希望多一個步驟，確保財產安全多一層保障。銀行可自行與客戶約定內容因為不同客戶認定的「大額款項」金額可能不盡相同。

除了銀行提供指定聯絡人服務之外，金管會保險局副局長蔡火炎表示，去年也鼓勵壽險業建立保單指定聯絡人機制，要保人可以指定特定聯絡人，若未來出現保單解約或從保單提領一定金額時，保險公司可通知聯絡人確認，降低高齡者被詐騙風險，若有一定成效也會在公平待客上加分。

根據保險局統計，截至8月10日，壽險業申辦保單指定聯絡人的保戶人數合計3萬8225人，前3大業者為富邦人壽1萬3238人，南山人壽7737人與國泰人壽7267人。證期局指出，目前投信事業基金贖回等業務，尚無類似銀行解約或大額匯款通知指定聯絡人的機制。

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