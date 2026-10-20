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金管會阻詐推指定聯絡人新制 截至7月底已有12580名客戶申請

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會阻詐推指定聯絡人新制 ，截至七月底已有12580名客戶申請，玉山銀行推動成效最佳。圖／玉山銀行提供
金管會阻詐推指定聯絡人新制 ，截至七月底已有12580名客戶申請，玉山銀行推動成效最佳。圖／玉山銀行提供

金管會最新統計顯示，截至115年9月底，已有24家銀行開辦指定聯絡人機制，另有7家本國銀行及中華郵政公司規劃於116年6月底前陸續開辦，截至七月底，已有12580位客戶採取該服務。

根據金管會統計，指定聯絡人機制成果最好的前三大銀行包括了玉山銀行7542戶、北富銀3426戶、聯邦銀行986戶。

保險局也有推保戶的保單解約指定聯絡人機制，截至8月10日止，壽險業保戶申辦保單指定聯絡人之保戶人數共計38225人。其中前三大業者為富邦人壽13238人、南山人壽7737人、國泰人壽7267人。

目前大部分的指定聯絡人機制，是以大額定存解約還有轉匯款這兩大業務，但如果銀行想要擴充到其他的服務，例如大額的基金解約，只要跟客戶約定好，都可以進行。

金管會指出，為兼顧客戶個人財務隱私與交易自主權，本項服務採「自由申請、自主指定」原則，由民眾依金融機構規定，「預先約定」可協助關懷的家人或親友，於符合約定條件的金融交易或業務辦理情形發生時，由金融機構依其服務內容通知指定聯絡人，讓所指定的聯絡人有機會即時了解狀況並協助查證。

為共同守護國人財產安全，金管會鼓勵金融機構可依與客戶的契約約定，提供定存解約或匯出大額款項時通知指定聯絡人服務，民眾可於金融機構註記指定信任的親友為聯絡人，未來若發生定存解約或轉匯超過一定金額的款項時，銀行將及時發送通知予指定聯絡人，藉由親友的及時關懷，為民眾財產安全增加一道防線。

此服務並非由指定聯絡人直接代替本人決定交易，也不代表所有交易均會受到通知或自動停止，而是透過增加一個關懷步驟，降低民眾在遭受詐騙話術影響時，獨自做出重大財務決定的風險。

金管會建議民眾與家人討論財務安全及防詐觀念，特別是家中長輩或較少接觸金融服務者，可向往來銀行或其他金融機構洽詢是否提供本項服務，並完成本項服務約定，讓信任的親友適時參與關懷，有助於及早發現可疑情況，避免蒙受財產損失的風險。

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