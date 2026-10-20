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星展估台灣明年GDP成長率5.6% 2%通膨恐成新常態

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
星展集團資深經濟學家馬鐵英。聯合報系資料照
星展集團資深經濟學家馬鐵英。聯合報系資料照

星展集團資深經濟學家馬鐵英20日表示，台灣2026年及2027年GDP成長率預測，分別為11.6%及5.6%；CPI 預測分別為2.0%以及2.1%。

星展銀行（台灣）舉辦2026年第4季經濟暨投資展望記者會，馬鐵英指出，今年以來，台灣在複雜的全球環境下整體表現相對穩健，主要受惠於AI出口及投資持續強勁、能源進口來源多元化，以及政府和國營事業吸收部分上游能源成本上漲。展望第4季，全球環境仍將維持複雜，AI、能源價格與關稅政策相互交織，將對經濟成長、通膨及金融環境帶來重要影響。

第3季GDP成長率應維持在約12%，與第2季的12.9%大致相當，略低於第1季15.4%的高點；經濟成長預計從第4季開始回落至高個位數水準。

在物價方面，馬鐵英表示，通膨是全球共同面臨的問題，台灣的通膨則有黏著性，而且即使不看能源價格，台灣的核心通膨和服務價格也都也在2%，明年通膨能否回到2％以下，沒有把握。

總體來看，台灣通膨的周期結構性的比以前高，以往台灣的通膨率1%是常態，現在2%的通膨則是新常態；就業市場勞工短缺現象，讓整體薪資有往上走壓力；這些都會讓利率方面最終有壓力。

通膨 成長率 GDP 星展銀行

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