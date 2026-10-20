金管會：TISA稅式支出研議中 企業TISA請集保公司帶頭示範

有關國人退休三支柱，金管會主委彭金隆表示，TISA第一階段沒有租稅優惠，如今正在研擬「稅式支出」（Tax Expenditure），會盡速送到財政部審查，評估報告不用到年底就可提出。企業TISA的部分，會請集保公司研議做示範，可能明年就會上路。

行政院長卓榮泰20日率行政團隊赴立法院會進行總質詢的備詢。

有關亞太資產管理中心，卓榮泰表示，它引起業界相當大的注意跟共鳴，過去幾十年無法達到，近二年來投資台灣的家數、金額確實有增加。未來會再加入租稅優惠，對於亞太資產管理中心帶動成果，應該會更好。

立委沈發惠質詢談及，除了亞太資產管理中心，TISA租稅優惠也很重要。

金管會主委彭金隆答詢表示，金管會2024年宣布推出具有台灣特色的TISA，並跟財政部溝通協調，納入「普惠於全民」的概念，落實在TISA制度之中。TISA第一階段沒有租稅優惠，如今金管會正在研擬「稅式支出」（Tax Expenditure），會盡速送到財政部審查，評估報告不用到年底就可提出。

進一步的租稅優惠，金管會將修訂《證券投資信託及顧問法》，外界預估，買TISA基金的投資抵減，最高免稅額可到2萬4,000元。彭金隆則說，各種方案都有跟財政部溝通，後續會先針對草案舉行公聽會，並於立法院本會期將案子送進行政院審議，再送到立法院審查。

彭金隆提到，退休準備分為三支柱，其中TISA主要支持第三支柱，個人的儲蓄準備。企業TISA是第二支柱的支持，業者也能來強化國人未來的退休準備；最近金管會請集保公司（台灣集中保管結算所，TDCC）研議做TISA的示範，可能明年就會上路。

彭金隆指出，第一支柱是政府辦的強制性退休，第二是企業來辦的退休，第三是個人準備。過去談TISA，主要強化個人的未來退休準備。未來推動企業TISA，就由企業來響應。這些是針對強化國人未來退休準備的路徑，企業的部分，希望有示範的成果，再讓大家來看。

卓榮泰補充道，基本上就TISA租稅優惠，跟金管會已有經過多次協商，目前大方向已經取得一定共識，未來將由金管會提出稅式支出的報告，並由財政部來核覆。後續再請金管會提供相關細節規劃。