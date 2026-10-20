遠雄人壽公益舞台劇登台 攜北市府與近30家社福夥伴建構三層支持網絡

長期照顧家人的日常，往往伴隨著身心壓力與難以言說的孤獨。為讓家庭照顧者被看見、被理解，遠雄人壽以實際行動支持家庭照顧者，透過公益舞台劇《有一天 我們會》，攜手台北市政府社會局及近30家社福機構共同響應，並於10月16日舉辦演出，邀請社會大眾走進家照者的生命故事，理解長期照顧者背後的辛勞與需求，讓關懷從感動出發，進一步轉化為支持家庭的實際力量。

遠雄人壽公益舞台劇《有一天 我們會》以五個不同型態的家庭為主軸，刻劃照顧者在日常生活中的掙扎、情感與韌性。在照顧成為生活日常的社區裡，五個家庭各自背負著不同的故事與牽掛，一次偶然的信件傳遞，讓沉默已久的心聲開始流動，也讓人們重新看見愛與陪伴的意義。對家照者而言，照顧是日常，自己卻常被遺忘，那些未曾說出口的話、未被理解的感受，終將匯聚成一句溫柔的期盼。如同導演江國生所說，在學員的故事裡，「照顧者與被照顧者」是一直在互換角色，人生長河中及早領悟，更能照見我們內在的脆弱與堅強。

為讓關懷不只停留在舞台上，遠雄人壽進一步串聯相關資源，推動三層支持服務，從實質資源協助、專業支持到心靈陪伴，回應家庭照顧者不同階段的需求；第一層提供實質資源，減輕照顧負擔。遠雄人壽持續整合外部資源，今年首度與中華民國腦性麻痺協會、台灣福佑天使家庭協會及中原大學特殊兒童家庭支持研究中心合作，協助家照者取得所需的支持與服務，透過跨界合作，提供更多元的照顧時數，讓家照者即時喘息。

第二層串聯專業支持，提升照護能量，結合文化藝術舒緩壓力，開辦藝術輔療課程，並邀請家照者參與戲劇演出，讓家照者在照顧家人同時，也能兼顧自身需求。第三層深入心靈陪伴，建立情感支持，自11月起遠雄人壽與任林基金會透過「自癒計畫」，由專業陪寫員一對一引導家照者創作生命故事，協助重新看見自我價值，在陪寫自傳、分享梳理人生的過程中，獲得情感支持，為長照生活注入更多力量。

照顧家人的路或許漫長且不容易，遠雄人壽期盼透過實質資源挹注、專業協助與心靈陪伴，讓家照者在承擔家庭責任的同時，也能照顧自己，且喚起社會大眾對此族群有更多的理解與包容，成為家照家庭最堅定溫暖的後盾。