虛擬幣轉帳新制上路 超過三萬元要附生日跟住址

金管會參考國際「防制洗錢金融行動工作組織」建議，今日修正發布與加密貨幣轉帳制度有關的「提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法」，以提升虛擬資產移轉資訊的透明度。

金管會指出，本次修正已完成法規預告，並於今日發布，修正重點如下：

一、 增定「上限強化型」資訊蒐集機制：虛擬資產服務商（VASP）不論移轉價值多寡，均應實施Travel Rule，惟於移轉價值逾新臺幣3萬元時，應依轉出人及接收人的身分屬自然人或法人，分別取得額外資訊（如：轉出人為自然人者，應額外取得其出生日期及住所地地址；如為法人者，則應額外取得其官方辨識編號及設立登記地地址），以強化交易可追溯性及洗錢防制監理措施。

二、 新增接收方（VASP）應核對接收人（客戶）資訊之義務：VASP於擔任虛擬資產移轉之接收方，且移轉價值逾新臺幣3萬元時，應就轉出方所提供的接收人資訊，與其所持有客戶資訊進行核對，以強化資訊正確性及風險控管機制。

三、 新增本條適用範圍及期程訂定：考量國內外VASP間系統介接及實務運作調整等作業尚需一定時間，爰增訂適用範圍及施行期程相關規定，以利分階段推動。

金管會提醒，本辦法發布後，將實施境內VASP間虛擬資產移轉的Travel Rule，未來民眾透過VASP移轉虛擬資產至其他境內VASP時，應配合提供本辦法第7條所定必要資訊，VASP於取得相關資訊並提供予接收方VASP後，始得執行該筆虛擬資產移轉。

證期局副局長黃仲豪表示，只要在金管會已核准的8家虛擬資產平台都要採取上述的新制度，據證期局統計，目前防制洗錢金融行動工作組織(FATF)有109個會員，其中83％的國家針對Travel Rule有立法，真正開始執行的有40％，包括日、韓、美 、歐盟、香港都已開始推動Travel Rule。

黃仲豪指出，目前國內有八家虛擬資產服務商(VASP)，完成洗防登記，因此與VASP公會研商Travel Rule推動事宜，經討論之後已經達成共識，會分成兩個階段實施，第一階段即日起上路的是國內VASP間的移轉，第二階段預計2027年底上路，會擴大至境內與境外VASP間的移轉。