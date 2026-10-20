快訊

台積電高雄廠爆工安意外 疑鋼梁吊掛失誤4工人高中重摔3人命危送醫

求換走道位遭拒…女乘客機上爆哭3小時「想老公」 下秒見尪前排睡翻

亞帕運桌球／金牌內戰林姿妤13分鐘速勝田曉雯 個人連兩屆摘金

聽新聞
0:00 / 0:00

虛擬幣轉帳新制上路 超過三萬元要附生日跟住址

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
虛擬幣轉帳新制上路，超過3萬元要附生日跟住址。路透
虛擬幣轉帳新制上路，超過3萬元要附生日跟住址。路透

金管會參考國際「防制洗錢金融行動工作組織」建議，今日修正發布與加密貨幣轉帳制度有關的「提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法」，以提升虛擬資產移轉資訊的透明度。

金管會指出，本次修正已完成法規預告，並於今日發布，修正重點如下：

一、 增定「上限強化型」資訊蒐集機制：虛擬資產服務商（VASP）不論移轉價值多寡，均應實施Travel Rule，惟於移轉價值逾新臺幣3萬元時，應依轉出人及接收人的身分屬自然人或法人，分別取得額外資訊（如：轉出人為自然人者，應額外取得其出生日期及住所地地址；如為法人者，則應額外取得其官方辨識編號及設立登記地地址），以強化交易可追溯性及洗錢防制監理措施。

二、 新增接收方（VASP）應核對接收人（客戶）資訊之義務：VASP於擔任虛擬資產移轉之接收方，且移轉價值逾新臺幣3萬元時，應就轉出方所提供的接收人資訊，與其所持有客戶資訊進行核對，以強化資訊正確性及風險控管機制。　　

三、 新增本條適用範圍及期程訂定：考量國內外VASP間系統介接及實務運作調整等作業尚需一定時間，爰增訂適用範圍及施行期程相關規定，以利分階段推動。

金管會提醒，本辦法發布後，將實施境內VASP間虛擬資產移轉的Travel Rule，未來民眾透過VASP移轉虛擬資產至其他境內VASP時，應配合提供本辦法第7條所定必要資訊，VASP於取得相關資訊並提供予接收方VASP後，始得執行該筆虛擬資產移轉。

證期局副局長黃仲豪表示，只要在金管會已核准的8家虛擬資產平台都要採取上述的新制度，據證期局統計，目前防制洗錢金融行動工作組織(FATF)有109個會員，其中83％的國家針對Travel Rule有立法，真正開始執行的有40％，包括日、韓、美 、歐盟、香港都已開始推動Travel Rule。

黃仲豪指出，目前國內有八家虛擬資產服務商(VASP)，完成洗防登記，因此與VASP公會研商Travel Rule推動事宜，經討論之後已經達成共識，會分成兩個階段實施，第一階段即日起上路的是國內VASP間的移轉，第二階段預計2027年底上路，會擴大至境內與境外VASP間的移轉。

生日 洗錢 加密貨幣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

接軌IFRS永續揭露準則專區改版上線 助企業掌握最新永續揭露接軌路徑

奧丁丁穩定幣支付金流成長約15倍 王俊凱：跨境支付走向實現

陸央行將推5金融新政 建立債券市場穩定機制

為融資租賃業正名兼論產業發展契機

相關新聞

央行喊話擋不住！新台幣貶破32.6元 創去年4月以來新低

新台幣貶勢煞不住！儘管中央銀行昨（19）日罕見發布聲明穩定市場信心，但外資持續匯出，新台幣今（20）日再度重挫，盤中最低來到32.672元，重貶2.27角。尾盤貶幅才在央行調節下略為收斂，終場收32.617元，貶值1.72角，仍創下去年四月以來新低，短線恐進一步測試32.8元關卡。

青安3.0 9月份受理3,632戶回落 青安2.0撥款倒數計時搶撥潮出籠

青安3.0上路第二個月的9月份受理3,632戶、金額306億元，較上月減少近千戶，但開始陸續撥貸，撥款量大幅上升，其中3.0單月撥貸1,687戶；加計2.0末班車共撥貸超過五千戶，且七家行庫單月撥貸皆超出受理許多，主要均來自2.0須在10月底前撥款，預估到10月還會有一波搶撥潮。

金管會阻詐推指定聯絡人新制 截至7月底已有12580名客戶申請

金管會最新統計顯示，截至115年9月底，已有24家銀行開辦指定聯絡人機制，另有7家本國銀行及中華郵政公司規劃於116年6月底前陸續開辦，截至七月底，已有12580位客戶採取該服務。

星展估台灣明年GDP成長率5.6% 2%通膨恐成新常態

星展集團資深經濟學家馬鐵英20日表示，台灣2026年及2027年GDP成長率預測，分別為11.6%及5.6%；CPI 預測分別為2.0%以及2.1%。

金管會：TISA稅式支出研議中 企業TISA請集保公司帶頭示範

有關國人退休三支柱，金管會主委彭金隆表示，TISA第一階段沒有租稅優惠，如今正在研擬「稅式支出」（Tax Expenditure），會盡速送到財政部審查，評估報告不用到年底就可提出。企業TISA的部分，會請集保公司研議做示範，可能明年就會上路。

虛擬幣轉帳新制上路 超過三萬元要附生日跟住址

金管會參考國際「防制洗錢金融行動工作組織」建議，今日修正發布與加密貨幣轉帳制度有關的「提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法」，以提升虛擬資產移轉資訊的透明度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。