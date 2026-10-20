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青安3.0 9月份受理3,632戶回落 青安2.0撥款倒數計時搶撥潮出籠

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
財政部今公布青安貸款統計數據顯示，9月八大公股行庫受理青安3.0共計3,632戶，月減973戶、金額減少90億元。聯合報系資料照
財政部今公布青安貸款統計數據顯示，9月八大公股行庫受理青安3.0共計3,632戶，月減973戶、金額減少90億元。聯合報系資料照

青安3.0上路第二個月的9月份受理3,632戶、金額306億元，較上月減少近千戶，但開始陸續撥貸，撥款量大幅上升，其中3.0單月撥貸1,687戶；加計2.0末班車共撥貸超過五千戶，且七家行庫單月撥貸皆超出受理許多，主要均來自2.0須在10月底前撥款，預估到10月還會有一波搶撥潮。

財政部今公布青安貸款統計數據顯示，9月八大公股行庫受理青安3.0共計3,632戶，月減973戶、金額減少90億元。行庫主管指出，由於3.0條件加嚴，案件理論上會較2.0下降，估計案量少掉四分之一皆屬於正常，至於撥貸1,687戶共141億元，較上月的175戶大幅增加，主因一般案件審核到撥款至少一個月，目前受理案件陸續撥款。

若加計2.0案件，八大行庫總計撥貸5,053戶共425億元，且除一銀之外撥貸量皆大幅超越受理量，行庫主管表示，主要皆來自2.0案件搶撥，因須在10月底前撥款。其中，承作主力土銀單月撥款逾千戶共91億元，台銀800戶次之，兆豐爆出708戶大量衝上第三，合庫及華銀均撥款682戶，金額50餘億元。

青安3.0自8月1日上路，最大變化之一是將優惠資源進一步向婚育家庭傾斜。新婚2年內家庭最高貸款額度由1,000萬元提高至1,200萬元，育有未成年子女家庭最高可貸1,500萬元；同時新增申貸年齡、所得及房屋總價等門檻，與青安2.0相比，申請資格更為限縮。

青安貸款 財政部 台銀

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