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基富通10周年基金存量破3000億元 攜手華銀推出好好安養信託

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
基富通歡慶10周年，與華南銀行合作推出好好安養信託服務，完善民眾人生理財藍圖。圖中為金管會證期局副局長黃仲豪、右2為華南金控暨銀行董事長陳芬蘭、左2為台灣集保結算所暨基富通董事長林丙輝、右1為基富通顧問張錫、左1為基富通總經理陳光輝。基富通／提供
基富通歡慶10周年，與華南銀行合作推出好好安養信託服務，完善民眾人生理財藍圖。圖中為金管會證期局副局長黃仲豪、右2為華南金控暨銀行董事長陳芬蘭、左2為台灣集保結算所暨基富通董事長林丙輝、右1為基富通顧問張錫、左1為基富通總經理陳光輝。基富通／提供

基富通營運屆滿10周年，總客戶數達40萬人，基金存量突破3,000億元。為了進一步完善普惠全齡的理財服務，與華南銀行跨界合作，推出「好好安養信託」，藉由基金投資不中斷、信託專款專用、資產保全等三大機制，滿足安心養老的生活、醫療與照護需求。

基富通董事長林丙輝表示，基富通10年來一路響應金管會政策，陸續推動「好享退」、「好好退休準備平台」、「TISA好享投」等專案，成功引導民眾紀律理財，帶動平台總客戶數與基金存量持續成長，每月定期定額扣款人數更達到17萬人、扣款金額逾40億元。

林丙輝表示，這代表越來越多民眾透過基富通累積人生的財富，基富通的責任也越重。尤其面對台灣社會邁入單身、少子、高齡與長壽的新常態，國人財富正面臨互助網絡減弱、長照開支增加、金融詐騙和失智失能等4大風險。因此，基富通與華南銀行共同規劃「好好安養信託」專案，解決民眾後顧之憂。

華南金控暨銀行董事長陳芬蘭表示，此次雙方攜手合作，讓客戶無須先行贖回基金，即可將基金直接轉入安養信託，在持續長期投資、累積資產的同時，也能提前安排未來生活及照護支出。透過安養信託，華南銀行依約管理資產，定期給付生活及照護費用，必要時亦可依約贖回部分基金支應所需，減輕自己與家人的負擔。

為了鼓勵民眾申辦，「好好安養信託」有4大便利優勢：一是普惠全齡，滿18歲即可申辦，青壯年也能為財富設定保障，讓信託防護跨越世代。二是門檻親民，簽約後只要撥入3,000元，信託契約即生效。三是費用低廉，雙方讓利，免開辦費或簽約費，信託管理費達業界低標。四是免跑臨櫃，首創線上信託簽約與下達信託指示。

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