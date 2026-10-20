央行喊話擋不住！新台幣貶破32.6元 創去年4月以來新低

新台幣貶勢煞不住！儘管中央銀行昨（19）日罕見發布聲明穩定市場信心，但外資持續匯出，新台幣今（20）日再度重挫，盤中最低來到32.672元，重貶2.27角。尾盤貶幅才在央行調節下略為收斂，終場收32.617元，貶值1.72角，仍創下去年四月以來新低，短線恐進一步測試32.8元關卡。

新台幣今天以32.48元開出，隨即一路走貶，上午跌破32.6元整數關卡後，午後貶勢進一步擴大，盤中一度逼近32.7元。匯銀主管表示，台股雖然一度走高，但欲振乏力，匯市上外資匯出力道依舊強勁，新台幣持續承受沉重壓力。

央行昨日指出，上周外資淨匯出179.61億美元，龐大資金撤離成為新台幣重貶主因。盡管央行強調將視市場供需適時調節，但新台幣仍連日改寫波段低點，顯示外資匯出潮仍在延燒。

匯銀主管分析，新台幣後勢關鍵仍在外資動向，若台股持續走弱、外資賣超不止，匯價不排除進一步測試32.8元，甚至向33元整數關卡靠攏。此外，若出口商仍舊有惜售美元的心態，恐使美元供需失衡更加明顯。短線除觀察外資動向，也須留意央行是否加大調節力道，維持匯市穩定。