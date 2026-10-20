快訊

兌換20張領逾19萬！澎湖爆千萬發票兌獎疑雲 3男遭聲押禁見

獨／陳隨意爆病情惡化！緊急停工動刀 忍痛揭1億收入真相

聽新聞
0:00 / 0:00

投資型買氣強強滾！壽險前九月新契約保費衝1.17兆元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

壽險公會20日公布，2026年前九月壽險業契約保費收入（含非保險合約）達11,723.58億元，年增58.6%，續年度保費收入12,718.88億元、年增7.3%，推升前九月總保費收入達24,442.46億元，年增27%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險7,088.19億元占新契約保費的60.5%，年增39.3%；傷害險117.61億元，占1%；健康險349.32億元占3%，年增5.9%；年金險4,168.46億元占35.6%，年增124.7%。

壽險公會分析，傳統型壽險新契約保費收入4,471.98億元，年增13.5%；傳統型年金險新契約保費收入20.80億元，年減53.5%。整體而言，成長動能主要來自三大因素：第一，因應保險業自2026年起接軌 IFRS17 及新一代清償能力制度，壽險公司持續調整商品銷售策略，推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的保障型及期繳型保險商品；第二，受惠於壽險公司陸續調升新台幣及外幣利變型保單之宣告利率，提升利變型保險商品之吸引力。

第三，因應超高齡化與少子化趨勢，壽險公司持續開發並推動兼具保障、資產累積與傳承等多元功能之分紅保險及利變型保險商品等因素有關。因此2026年前九月整體傳統型保險商品新契約保費收入4,959.7億元，年增11.8%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費收入2,616.22億元，年增128%；投資型年金險新契約保費收入（含非保險合約）4,147.66億元，年增129.1%。

整體而言，投資型成長動能主要來自，整體銷售成長可能受惠於全球主要股市上半年表現穩健，提升民眾對投資型保險商品的需求；近期雖受投資市場震盪及美國聯準會（Fed）9 月宣布升息 1 碼等因素影響，市場觀望氣氛轉濃，惟壽險公司持續深化與銀行、投信通路合作，提供兼具保障及投資功能的保險商品，滿足民眾多元投保需求，帶動銷售表現。因此2026年前九月整體投資型保險商品新契約保費收入（含非保險合約）6,763.88億元，年增128.7%。

以各個通路業績來看，新契約保費收入（含非保險合約）11,723.58億元中，壽險公司本身行銷體系5,438.54億元占46.39%；銀行經代保代通路4,334.25億元占36.97%；傳統保險經紀人、保險代理人1,950.79億元占16.64%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.39：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

壽險 保費 契約 買氣 壽險公司 壽險業

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

前三季整體產險業簽單保費年增6.6% 金額2344.5億元

數位保險門票 三家搶進

台股基金衝16兆創高 單月增逾3,040億

富邦金 選逾90天

相關新聞

央行喊話擋不住！新台幣貶破32.6元 創去年4月以來新低

新台幣貶勢煞不住！儘管中央銀行昨（19）日罕見發布聲明穩定市場信心，但外資持續匯出，新台幣今（20）日再度重挫，盤中最低來到32.672元，重貶2.27角。尾盤貶幅才在央行調節下略為收斂，終場收32.617元，貶值1.72角，仍創下去年四月以來新低，短線恐進一步測試32.8元關卡。

奧丁丁穩定幣支付金流成長約15倍 王俊凱：跨境支付走向實現

奧丁丁集團母公司OBOOK Holdings於美國那斯達克掛牌滿周年，創辦人暨執行長王俊凱今（20）日發布致股東信，公布穩定幣支付平台OwlPay Harbor初步商業化成果。今年4月至9月，平台金流處理量成長約15倍，並已連續八個月較前月成長，企業客戶突破100家，將以2027年進一步擴大全球業務規模為下一階段方向。

金價區間整理 國銀：短線跌勢放緩 突破這價位整理格局可望改善

金價自8月底4,696美元附近高點回落後，目前於4,100至4,200美元區間震盪整理，國銀指出，短線跌勢雖放緩，惟上方仍面臨技術性壓力。本周市場將關注美國房市、初領失業救濟金人數及景氣調查數據，並留意美伊談判、荷莫茲海峽航運情勢及原油供應變化。技術面上若能守穩4,100美元並突破4,200美元，整理格局可望改善。

美期中選舉後分裂國會機率高 星展：美股有望受惠

美國期中選舉將於11月登場，選舉結果可能牽動美國政策走向與金融市場表現。星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉表示，團隊目前以「分裂國會」作為基本情境，預期民主黨拿下眾議院、共和黨維持參議院多數席次。從歷史經驗來看，分裂國會有助限制重大政策變動，降低市場對政策不確定性的疑慮，對美股表現相對有利。

國泰金調查：薪資預期指數創高 近半民眾有感經濟成長紅利

受惠經濟動能強勁，近半數民眾對景氣成長動能有感。主計總處預估台灣2026年經濟成長率11.05%，通貨膨脹率2.07%，國泰金控10月國民經濟信心調查結果顯示，民眾景氣展望樂觀指數攀高、薪資預期指數則改寫新高，且有49%民眾認為經濟成長對家庭財務帶來正面助益，其中高達42%指出關鍵收益來自股票與基金等投資獲利，顯著推升整體的消費意願。

台幣貶太快 央行踩煞車

外資單向大量匯出資金，導致新台幣兌美元連續跌破32元、32.2元，甚至測試32.5元重要心理關卡，中央銀行甚至出面喊話，匯銀人士直言，從昨（19）日盤面觀察，特別是最後的定價盤，央行調節力道相當明確，很明顯是進場踩煞車，不讓新台幣貶得太急、跌速過快，但今後影響新台幣匯率走勢的關鍵，仍然是股市能否止穩回升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。