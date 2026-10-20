投資型買氣強強滾！壽險前九月新契約保費衝1.17兆元

壽險公會20日公布，2026年前九月壽險業新契約保費收入（含非保險合約）達11,723.58億元，年增58.6%，續年度保費收入12,718.88億元、年增7.3%，推升前九月總保費收入達24,442.46億元，年增27%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險7,088.19億元占新契約保費的60.5%，年增39.3%；傷害險117.61億元，占1%；健康險349.32億元占3%，年增5.9%；年金險4,168.46億元占35.6%，年增124.7%。

壽險公會分析，傳統型壽險新契約保費收入4,471.98億元，年增13.5%；傳統型年金險新契約保費收入20.80億元，年減53.5%。整體而言，成長動能主要來自三大因素：第一，因應保險業自2026年起接軌 IFRS17 及新一代清償能力制度，壽險公司持續調整商品銷售策略，推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的保障型及期繳型保險商品；第二，受惠於壽險公司陸續調升新台幣及外幣利變型保單之宣告利率，提升利變型保險商品之吸引力。

第三，因應超高齡化與少子化趨勢，壽險公司持續開發並推動兼具保障、資產累積與傳承等多元功能之分紅保險及利變型保險商品等因素有關。因此2026年前九月整體傳統型保險商品新契約保費收入4,959.7億元，年增11.8%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費收入2,616.22億元，年增128%；投資型年金險新契約保費收入（含非保險合約）4,147.66億元，年增129.1%。

整體而言，投資型成長動能主要來自，整體銷售成長可能受惠於全球主要股市上半年表現穩健，提升民眾對投資型保險商品的需求；近期雖受投資市場震盪及美國聯準會（Fed）9 月宣布升息 1 碼等因素影響，市場觀望氣氛轉濃，惟壽險公司持續深化與銀行、投信通路合作，提供兼具保障及投資功能的保險商品，滿足民眾多元投保需求，帶動銷售表現。因此2026年前九月整體投資型保險商品新契約保費收入（含非保險合約）6,763.88億元，年增128.7%。

以各個通路業績來看，新契約保費收入（含非保險合約）11,723.58億元中，壽險公司本身行銷體系5,438.54億元占46.39%；銀行經代保代通路4,334.25億元占36.97%；傳統保險經紀人、保險代理人1,950.79億元占16.64%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.39：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。