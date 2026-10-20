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星展銀馬鐵英估：2027年台灣GDP成長率 5.6%、CPI年增率2.1%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
星展集團資深經濟學家馬鐵英。記者任珮云／攝影
星展集團資深經濟學家馬鐵英。記者任珮云／攝影

星展銀行（台灣）今舉辦2026年第4季經濟暨投資展望記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示， 星展維持 2026 年及 2027 年的台灣 GDP 成長率預測，分別為 11.6% 及 5.6%。 高頻指標顯示，第3季GDP 成長率應維持在約 12%，與第2季的 12.9% 大致相當，略低於第1季 15.4% 的高點。經濟成長預計從第4季開始回落至高個位數水準。

星展亦維持 2026及2027 年 CPI 預測在 2.0%以及2.1%。 第3季整體 CPI 維持在 2.4% ，高於第1季的 1.2% 及第2季的 2.2%。展望第4季及 2027 年，隨著能源價格上漲的滯後效應逐步浮現，加上內需持續改善，整體 CPI 預計仍將維持在2%以上。

馬鐵英表示，關稅是第4季的風險之一。 美國關稅措施可能在 11 月期中選舉後加速推進。目前仍有兩項主要關稅措施待落地，包括 301 條款下針對產能過剩的關稅，以及 232 條款下半導體關稅的第二階段。

台灣於今年稍早與美國簽署的對等貿易協定（ART）並未正式生效，目前仍需觀察最終的 301 條款關稅將如何與 ART 框架銜接。與此同時，在台美投資 MOU 框架下，台灣主要科技企業已擴大在美投資。相關投資承諾可能有助於台灣在未來更廣泛的 232 條款半導體關稅落地後，爭取相對有利的待遇。

成長率 CPI GDP 星展銀行

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