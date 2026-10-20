星展銀陳昱嘉：高能源價格及美元利差優勢 仍有利於美元表現

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉今天表示，美元在2026年底前將成為多空因素交錯的走勢。美國以外主要經濟體的經濟成長普遍展現韌性，削弱美國經濟一枝獨秀的美元優勢。儘管Fed的鷹派立場並非特例，但相對較高的能源價格及美元利差優勢，仍有利於美元表現。

陳昱嘉分析，在日本方面，受惠於國內政策支撐，可能吸引海外資產回流，帶動日圓走強；人民幣則因大額貿易順差及出口商拋匯支撐，匯率相對穩健；至於星元，因經濟展現韌性，加上通膨黏著性，可能促使新加坡金融管理局（MAS）進一步採取緊縮政策。然而，Fed偏鷹的政策立場仍可能對其他東南亞貨幣形成壓力。

在另類投資方面，陳昱嘉認為，黃金已觸底反彈，並出現持續的上升趨勢；主要受兩大因素驅動：（1）美國財政風險升溫：美國債務總額已突破40兆美元，且利息支出現已超過國防預算，加深市場對財政可持續性的疑慮（2）亞洲投資需求強勁：亞洲投資人在每盎司4,000美元附近展現強勁買盤，為金價創造重要支撐。長期而言，黃金仍具良好的分散風險功能，星展集團建議投資人可將投資組合約5%至10%配置於黃金，藉以改善整體風險報酬。