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奧丁丁穩定幣支付金流成長約15倍 王俊凱：跨境支付走向實現

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
紐約時代廣場Nasdaq大樓螢幕祝賀奧丁丁集團母公司OBOOK Holdings Inc.上市一周年。圖／奧丁丁提供
紐約時代廣場Nasdaq大樓螢幕祝賀奧丁丁集團母公司OBOOK Holdings Inc.上市一周年。圖／奧丁丁提供

奧丁丁集團母公司OBOOK Holdings於美國那斯達克掛牌滿周年，創辦人暨執行長王俊凱今（20）日發布致股東信，公布穩定幣支付平台OwlPay Harbor初步商業化成果。今年4月至9月，平台金流處理量成長約15倍，並已連續八個月較前月成長，企業客戶突破100家，將以2027年進一步擴大全球業務規模為下一階段方向。

王俊凱表示，2026年是OwlPay Harbor的商業化元年。過去五年，公司持續投入金融執照、銀行合作、反洗錢系統、法幣與穩定幣轉換技術，以及跨境流動性網路，如今這些基礎建設開始承載實際的全球交易量。

根據奧丁丁資料，OwlPay Harbor今年4月至9月金流處理量平均月複合成長率超過70%；企業客戶由8月底的84家，增加至目前超過100家，今年以來支付款項已匯入約50個國家及地區。

王俊凱指出，全球平台與AI代理若要跨境移轉資金，仍須具備金融執照、銀行合作夥伴、客戶與企業身分驗證、反洗錢及制裁名單篩查等機制，並取得多幣別流動性。「AI可以讓商務變得更聰明，但AI無法讓金融監管消失」，真正困難的是轉帳按鈕背後的基礎建設。

奧丁丁表示，Harbor將上述能力整合於單一應用程式介面（API），企業平台完成串接後，即可透過其支付網路發送美元或美元穩定幣，並以當地法幣匯入收款人的銀行帳戶。後續計畫新增不同穩定幣間的轉換，以及針對AI代理與代幣化股票設計的支付功能。

監管布局方面，奧丁丁已於美國42州取得資金傳輸執照或同等許可，可服務43州客戶，並於日本完成電子支付等代行業資格登錄。公司也將AI導入工程開發、法遵與營運流程，期望交易量成長速度高於營運成本。

展望後市，王俊凱重申，2030年OwlPay與穩定幣支付服務年營收目標約5億美元，穩定幣支付業務規模化後，毛利率目標約65%至70%。未來營收來源將涵蓋支付手續費、外匯兌換、法幣與穩定幣轉換及跨境結算服務，並持續投入技術、法遵、流動性與資本，擴大業務規模。

奧丁丁 王俊凱 穩定幣

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