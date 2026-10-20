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兆豐銀行靠細節揪出詐騙 單月成功攔阻3,436萬元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
兆豐銀行截至今年9月臨櫃阻詐已達153件，成功攔阻金額逾新台幣1.64億元，董瑞斌董事長（前排中）於董事會表彰績優分行和優秀員工。兆豐銀行／提供
兆豐銀行截至今年9月臨櫃阻詐已達153件，成功攔阻金額逾新台幣1.64億元，董瑞斌董事長（前排中）於董事會表彰績優分行和優秀員工。兆豐銀行／提供

匯款單上的國際代碼對不上、慣用網銀的企業突然改到臨櫃匯款、自稱員警的來電強調轉帳「都很正常」，這些細節都成為兆豐銀行員工本季識破詐騙的關鍵。兆豐銀行統計，截至今年9月臨櫃阻詐已達153件，成功攔阻金額逾新台幣1.64億元，其中9月單月就守住3,436萬元，成果斐然。

為肯定同仁在第一線防詐工作中的傑出表現，兆豐銀行於10月16日董事會後舉辦「打詐守門員・榮耀時刻」第3季頒獎，由董瑞斌董事長親自頒發「打詐金盾獎」與「傑出防詐獎」表彰5家績優分行和6位優秀員工。董瑞斌董事長表示，銀行不只是金融服務的提供者，更是守護民眾財產安全的第一道防線，這些案例不只是數字，更是每一位行員用心守護客戶的故事。面對不斷翻新的詐騙手法，兆豐銀行成立打詐小組持續擴展防詐網絡，而臨櫃阻詐最重要的關鍵，仍來自於第一線員工的專業判斷與高度警覺。

本季阻詐案例中，中部某分行受理企業客戶辦理國外匯款時，發現受款銀行所在地與SWIFT CODE對應的國別不一致，經行員主動聯繫客戶確認後發現供應商的電子郵件遭盜用，分行立即協助撤銷匯款，成功避免損失；北部分行亦發生企業客戶單次結匯金額遠高於以往，而且特別改至臨櫃辦理，行員再次向負責人確認後發覺疑似遭詐，隨即報警處理。

在個人客戶方面，假投資詐騙仍是最常見的手法之一。本季即有長者急欲提領500萬元投入美股投資，也有客戶欲提領480萬元投資寵物餐廳，甚至有人突然解約多年定存並提領400萬元現金。行員透過關懷提問，從客戶說詞反覆、無法提出投資契約、資金用途交代不清，以及交易行為明顯異於過往等跡象察覺異常，並會同警方耐心勸說，成功攔阻詐騙，守住客戶多年辛苦累積的積蓄。

兆豐銀行除持續精進臨櫃關懷機制與異常交易監控措施外，也將透過教育訓練、案例分享及跨機關合作，持續強化員工識詐與阻詐能力。同時結合專業金融服務、科技防詐工具與跨域合作力量，打造更完善的防詐網絡，讓每位員工都能成為守護客戶資產安全的防詐守門員，持續守護民眾財產安全與對金融服務的信賴。

兆豐銀行 詐騙 網銀

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