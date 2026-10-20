金價區間整理 國銀：短線跌勢放緩 突破這價位整理格局可望改善

金價自8月底4,696美元附近高點回落後，目前於4,100至4,200美元區間震盪整理，國銀指出，短線跌勢雖放緩，惟上方仍面臨技術性壓力。本周市場將關注美國房市、初領失業救濟金人數及景氣調查數據，並留意美伊談判、荷莫茲海峽航運情勢及原油供應變化。技術面上若能守穩4,100美元並突破4,200美元，整理格局可望改善。

臺銀金市報告指出，金價自8月底4,696美元附近高點回落後，目前於4,100至4,200美元區間震盪整理，短線跌勢雖有放緩，惟上方仍面臨技術性壓力。若國際油價持續高於每桶100美元，能源成本上升可能逐步傳導至運輸、製造及服務價格，增加通膨黏性，並提高聯準會於後續經濟預測中上修2027年核心PCE及政策利率路徑可能。目前市場預期聯準會於10月28日維持利率不變機率仍居高，惟9月會議紀錄顯示，多數官員認為年內可能仍須再次升息，市場焦點將轉向會議聲明是否保留12月升息空間；在短天期美債殖利率走高、長天期殖利率維持高檔下，持有黃金機會成本仍高，金價短期內不易重啟明確多頭走勢。

臺銀分析，本周市場將關注美國房市、初領失業救濟金人數及景氣調查數據，並留意美伊談判、荷莫茲海峽航運情勢及原油供應變化。技術面上，金價若能守穩4,100美元並突破4,200美元，整理格局可望改善。