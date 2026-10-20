美期中選舉後分裂國會機率高 星展：美股有望受惠

美國期中選舉將於11月登場，選舉結果可能牽動美國政策走向與金融市場表現。星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉表示，團隊目前以「分裂國會」作為基本情境，預期民主黨拿下眾議院、共和黨維持參議院多數席次。從歷史經驗來看，分裂國會有助限制重大政策變動，降低市場對政策不確定性的疑慮，對美股表現相對有利。

陳昱嘉指出，市場目前對期中選舉結果存在不同看法，除了分裂國會，也有預期民主黨可能重新掌控參、眾兩院的聲音。不過，綜合團隊對當前市場情勢的觀察，以及自1946年以來的歷史數據分析，星展仍將分裂國會列為主要預測情境，投資人可據此評估選後市場可能出現的變化。

從歷史統計來看，美國期中選舉結束後一年，美股平均報酬率約達16%；若進一步觀察共和黨總統執政期間出現分裂國會的情況，選後一年的平均漲幅更達23%。這顯示，期中選舉帶來的政治權力重新分配，不必然對股市形成壓力，反而可能成為市場重新評估政策風險與投資機會的契機。

陳昱嘉分析，分裂國會之所以被視為相對有利市場，主要在於行政部門與國會兩院由不同政黨掌握，重大法案及政策推動可能受到更多制衡，降低政策大幅轉向的可能性。對金融市場而言，政策可預測性是影響投資信心的重要因素；當市場預期政策變動幅度受到限制，便有機會減輕投資人對政治風險的疑慮。

不過，陳昱嘉也強調，期中選舉的影響仍須視實際結果及後續政策發展而定。歷史平均報酬率僅能提供參考，並不代表選後美股必然上漲，也不能直接推論不同選舉情境都會帶來相同的市場反應。投資人仍應關注選舉結果、政策協商，以及經濟基本面與企業獲利等因素，綜合判斷市場走勢。

至於美元匯率是否也會受到選舉結果影響，陳昱嘉表示，團隊目前尚未針對美元走勢進行專門評估，若要進一步研判，仍須回到更基本的經濟與市場假設，分析不同政治情境可能帶來的影響。因此，投資人不宜僅憑分裂國會的預期，就直接判斷美元將走強或走弱。