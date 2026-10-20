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富邦人壽長期支持富邦美術館 逾82萬人次走進藝術生活

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦人壽支持罕見疾病基金會於富邦美術館典藏展舉辦藝術寫生活動，透過藝術參與促進文化共融，實踐企業人文關懷。富邦人壽／提供
富邦人壽支持罕見疾病基金會於富邦美術館典藏展舉辦藝術寫生活動，透過藝術參與促進文化共融，實踐企業人文關懷。富邦人壽／提供

富邦人壽以「正向力量，豐富生命」的願景，積極實踐企業公民責任，將對生命的關懷延伸至藝術文化。自2024年富邦美術館開館以來，富邦人壽即長期支持美術館發展，透過引進國際級展覽、深化藝術教育及推動公益參與，為台灣美學環境注入更多能量。美術館開館至今，已推出8檔重量級展覽、吸引逾82萬人次參觀，並舉辦百場教育推廣與偏鄉關懷活動，讓更多人親近藝術、感受藝術，成為全民共享的美學平台。

富邦人壽表示，保險關注人生不同階段的需求，也應包含生活品質、情感連結與心靈滋養等身心靈的全面照護，支持美術館，是希望在人們忙碌的生活中，提供一處放慢腳步、感受美學與理解彼此的空間，將藝術影響力延伸至不同族群與世代。

在持續投入藝文與社會關懷的方向之下，富邦人壽透過富邦美術館串聯展覽、藝術教育與公益參與，擴大文化參與的廣度與深度。富邦美術館表示，開館兩年來，已有82萬人次入館，也曾以中華隊在世界棒球經典賽（WBC）擊敗韓國隊為契機，推出全館免費參觀活動，吸引近3萬人次參與，將全民共享的喜悅轉化為親近藝術的行動。

富邦美術館將藝術教育視為長期工作的核心，透過兒童工作坊、親子活動、校園參訪、教師研習及成人講座，讓展覽成為學習的起點。從角色解謎、戲劇互動，到音樂聆聽、跨界創作與城市建築走讀，引導觀眾理解作品，再進一步表達自己的感受與想法。

這份對教育的投入，回應了人才培育的長遠需求。面對快速變動的社會，觀察、提問、獨立思考與理解不同文化，都是下一代重要的能力，而美術館提供開放的藝術環境，鼓勵孩子保有好奇心、建立美感經驗，並藉由教師研習與跨域交流，讓藝術教育走進校園與家庭，厚植下一代的創造力與人文素養。

而藝術，不該只是少數人的日常，但受限於地理距離、經濟條件或資訊落差，仍有許多人難以走進美術館。因此，富邦人壽與富邦美術館推動「藝術平權」，透過公益觀展、教育推廣及跨界合作，讓更多不同背景的民眾親近藝術。

今年前三季，富邦人壽舉辦7場公益活動，除攜手台灣公益聯盟推動「偏鄉美學教育培力計畫」，帶領宜蘭南澳國小及新北萬里大坪國小近百名師生參訪富邦美術館，也與罕見疾病基金會、賽珍珠基金會及老人福利聯盟等民間團體合作，邀請罕見疾病的病友及家屬、新住民家庭與高齡長者，一同走進美術館，在藝術欣賞的過程中，拓展生活視野與社會交流。

自開館以來，富邦美術館悉心籌備每一場展覽，與國際藝術機構合作，陸續推出「真實本質：羅丹與印象派時代」、「梵谷：尋光之路」、「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」及「古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展Ⅰ」，讓民眾在台灣就近欣賞世界級藝術真跡，理解不同時代與文化的創作精神。

在引進國際經典的同時，美術館也透過「富邦典藏展．觸動」、「常玉典藏展」及「富邦典藏展｜共鳴：光、愛與色彩的交響」等展覽，呈現當代藝術的多元風貌，深化台灣與國際藝術機構的專業連結。

富邦人壽表示，文化的影響力需要時間累積，如同保險重視長期承諾，藝術的陪伴也能跨越世代，未來將持續攜手富邦美術館，落實「讓藝術走入生活」，為社會注入不斷向前的文化力量。

延續國際藝術交流的成果，富邦美術館將於2026年12月12日至2027年4月13日推出「現代藝術百年：莫內到馬諦斯－托雷多美術館珍藏展Ⅱ」，再度攜手美國托雷多美術館，精選57件真跡，匯聚53位國際藝術大師，包括莫內、雷諾瓦、馬內、塞尚、梵谷、畢卡索、馬諦斯與蒙德里安等，館藏從光影、色彩到形式的突破，見證現代藝術百年的發展與變革，預售票於10月20日正式開賣。

透過富邦人壽的長期支持，富邦美術館將國際藝術資源帶進台灣，讓民眾不必遠行，就能親近世界級的藝術作品，藉此滋養心靈、啟發創意與拓展視野，也彰顯企業投入文化發展的效益，將「正向力量，豐富生命」的理念化為多元的文化體驗。

富邦 富邦人壽 美術館

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