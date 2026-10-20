富邦人壽長期支持富邦美術館 逾82萬人次走進藝術生活

富邦人壽以「正向力量，豐富生命」的願景，積極實踐企業公民責任，將對生命的關懷延伸至藝術文化。自2024年富邦美術館開館以來，富邦人壽即長期支持美術館發展，透過引進國際級展覽、深化藝術教育及推動公益參與，為台灣美學環境注入更多能量。美術館開館至今，已推出8檔重量級展覽、吸引逾82萬人次參觀，並舉辦百場教育推廣與偏鄉關懷活動，讓更多人親近藝術、感受藝術，成為全民共享的美學平台。

富邦人壽表示，保險關注人生不同階段的需求，也應包含生活品質、情感連結與心靈滋養等身心靈的全面照護，支持美術館，是希望在人們忙碌的生活中，提供一處放慢腳步、感受美學與理解彼此的空間，將藝術影響力延伸至不同族群與世代。

在持續投入藝文與社會關懷的方向之下，富邦人壽透過富邦美術館串聯展覽、藝術教育與公益參與，擴大文化參與的廣度與深度。富邦美術館表示，開館兩年來，已有82萬人次入館，也曾以中華隊在世界棒球經典賽（WBC）擊敗韓國隊為契機，推出全館免費參觀活動，吸引近3萬人次參與，將全民共享的喜悅轉化為親近藝術的行動。

富邦美術館將藝術教育視為長期工作的核心，透過兒童工作坊、親子活動、校園參訪、教師研習及成人講座，讓展覽成為學習的起點。從角色解謎、戲劇互動，到音樂聆聽、跨界創作與城市建築走讀，引導觀眾理解作品，再進一步表達自己的感受與想法。

這份對教育的投入，回應了人才培育的長遠需求。面對快速變動的社會，觀察、提問、獨立思考與理解不同文化，都是下一代重要的能力，而美術館提供開放的藝術環境，鼓勵孩子保有好奇心、建立美感經驗，並藉由教師研習與跨域交流，讓藝術教育走進校園與家庭，厚植下一代的創造力與人文素養。

而藝術，不該只是少數人的日常，但受限於地理距離、經濟條件或資訊落差，仍有許多人難以走進美術館。因此，富邦人壽與富邦美術館推動「藝術平權」，透過公益觀展、教育推廣及跨界合作，讓更多不同背景的民眾親近藝術。

今年前三季，富邦人壽舉辦7場公益活動，除攜手台灣公益聯盟推動「偏鄉美學教育培力計畫」，帶領宜蘭南澳國小及新北萬里大坪國小近百名師生參訪富邦美術館，也與罕見疾病基金會、賽珍珠基金會及老人福利聯盟等民間團體合作，邀請罕見疾病的病友及家屬、新住民家庭與高齡長者，一同走進美術館，在藝術欣賞的過程中，拓展生活視野與社會交流。

自開館以來，富邦美術館悉心籌備每一場展覽，與國際藝術機構合作，陸續推出「真實本質：羅丹與印象派時代」、「梵谷：尋光之路」、「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」及「古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展Ⅰ」，讓民眾在台灣就近欣賞世界級藝術真跡，理解不同時代與文化的創作精神。

在引進國際經典的同時，美術館也透過「富邦典藏展．觸動」、「常玉典藏展」及「富邦典藏展｜共鳴：光、愛與色彩的交響」等展覽，呈現當代藝術的多元風貌，深化台灣與國際藝術機構的專業連結。

富邦人壽表示，文化的影響力需要時間累積，如同保險重視長期承諾，藝術的陪伴也能跨越世代，未來將持續攜手富邦美術館，落實「讓藝術走入生活」，為社會注入不斷向前的文化力量。

延續國際藝術交流的成果，富邦美術館將於2026年12月12日至2027年4月13日推出「現代藝術百年：莫內到馬諦斯－托雷多美術館珍藏展Ⅱ」，再度攜手美國托雷多美術館，精選57件真跡，匯聚53位國際藝術大師，包括莫內、雷諾瓦、馬內、塞尚、梵谷、畢卡索、馬諦斯與蒙德里安等，館藏從光影、色彩到形式的突破，見證現代藝術百年的發展與變革，預售票於10月20日正式開賣。

透過富邦人壽的長期支持，富邦美術館將國際藝術資源帶進台灣，讓民眾不必遠行，就能親近世界級的藝術作品，藉此滋養心靈、啟發創意與拓展視野，也彰顯企業投入文化發展的效益，將「正向力量，豐富生命」的理念化為多元的文化體驗。