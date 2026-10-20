新台幣早盤再貶逾1角 見32.6元價位

台股今早開盤震盪，一度由黑翻紅；新台幣匯價今早以32.480元開盤，貶值3.5分；開盤1小時左右，一度再貶破32.5元，最低匯價32.6元，貶值1.55角。

美股今早漲跌互見，AI信貸疑慮暫降溫，晶片股反彈，美元指數早盤在101.9附近。美元指數今年以來升值3.78%。

昨日人行宣布金融穩定措施，貨幣政策方面，將退出存貸款基準利率，並研議把公開市場主要操作期限由7天改為隔夜，使隔夜回購利率成為主要政策利率，向主要央行的框架靠攏。貸款自2019年起已改以LPR定價，近期部分貸款亦開始參考隔夜利率。此舉僅是框架改革，對利率與匯率影響有限，政策透明度雖可望改善。至19日止，人民幣匯價今年以來升4.59%。

新台幣今早仍在32.5附近浮沈，今年以來至昨日止，新台幣貶值3.1%。