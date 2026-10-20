銀行再加碼！最新一波美元定存優惠出爐 年利率衝12%

隨著美國聯準會（Fed）於9月宣布升息1碼，將聯邦基金利率目標區間自3.75%調升至4%，美元利率維持在相對高點，也讓美元資金的收益安排更受關注。為滿足民眾美元資金配置需求，台新Richart與第一銀行19日分別新推出美元優利定存活動，一銀最高年利率6.8%，台新Richart 6個月期美元定存年利率由4.6%調升至4.8%。

王道銀行即日起至12月30日開戶的新戶，自成功開戶日起至2027年1月29日，可承作一個月期美元高利定存，單筆3,001美元至1萬美元享年利率12%，300美元至3,000美元則享6%，每人於不同方案最多各存一筆。另針對新資金提供三個月期美元定存年利率5%優惠，單筆起存額300美元。

聯邦銀行同樣祭出雙位數利率，12月31日前透過New New Bank以換匯美元新資金承作美元定存，可享三個月期年利率10%、六個月期年利率6%，單筆最低起存金額僅100美元。

台新Richart此次續推美元新資金優利定存方案不限新舊戶參與，每人承作筆數及金額均無上限，他行匯入或新換匯的美元皆可適用，提供一個月期美元定存年利率6%、三個月期為5.5%、六個月期為4.8%、12個月期為4.3%等方案；另外短天期部分也有美元定存七天期年利率10%優惠。

中信銀行推出外幣兌外幣換匯轉存定存優利，即日起至11月30日，民眾臨櫃申辦可享七天期年利率10%優惠，單筆最低起存額5000美元。

第一銀行推出專屬數位客群的「利馬匯有錢」限時優利定存專案，即日起至11月19日，提供美元14天期年利率6.8％優惠，透過iLEO數位帳戶即可參與，最低承作金額100元美元，上限為美元2萬元。

滙豐銀行則鎖定財富管理客群，即日起至12月31日，合格卓越理財尊尚新戶可享三個月期美元定存年利率7%，合格卓越理財新戶享三個月期年利率6%，單筆最低承作3萬美元。若透過換匯承作，可享美元七天期年利率最高8%優惠。

華南銀行即日起至11月4日推出「e鍵享利」優利定存專案，美元定存部分，針對薪轉個人戶加碼提供專屬優惠方案，最高可享12個月期年利率4.3%優惠利率；而一般國內客戶最高可享12個月期年利率4.25%，另以既有資金辦理最高可享12個月期年利率3.65%優惠。