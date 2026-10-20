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國泰金調查：薪資預期指數創高 近半民眾有感經濟成長紅利

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控10月國民經濟信心調查，近一年景氣展望樂觀指數表現。國泰金控／提供
國泰金控10月國民經濟信心調查，近一年景氣展望樂觀指數表現。國泰金控／提供

受惠經濟動能強勁，近半數民眾對景氣成長動能有感。主計總處預估台灣2026年經濟成長率11.05%，通貨膨脹率2.07%，國泰金控10月國民經濟信心調查結果顯示，民眾景氣展望樂觀指數攀高、薪資預期指數則改寫新高，且有49%民眾認為經濟成長對家庭財務帶來正面助益，其中高達42%指出關鍵收益來自股票與基金等投資獲利，顯著推升整體的消費意願。

國發會最新公布的8月景氣對策信號續呈紅燈，領先指標及同時指標續呈上升，景氣仍呈穩健成長。國泰金控調查顯示，民眾的景氣樂觀指數續走升，其中景氣現況樂觀指數上升至19.7，展望樂觀指數上升至20.0；另外，薪資預期指數創歷史新高至25.3，帶動消費意願同步改善，其中大額消費意願指數升至19.1，耐久財消費意願指數升至-3.3。

關於家庭財務是否受到經濟成長影響，國泰金控調查顯示，15%民眾認為有明顯正面影響，34%的民眾認為有部分正面影響，32%民眾尚未感受到明顯影響，但有14%民眾認為無正面影響且反而變差。

針對本波景氣對家庭財務的最大助益來源，調查結果顯示，有42%民眾認為來自股票、基金等投資獲利，10%民眾認為來自薪資、獎金或就業機會增加，37%民眾則表示收入未明顯增加，故未感受到正面影響。

整體而言，民眾對於今年經濟成長率的平均預期值為10.94%，有55%的民眾認為今年經濟成長率會高於11%；對平均通膨預期值為2.52%，且有高達52%的民眾認為會高於2.5%，顯示民眾對於2026年的經濟成長預估與主計總處接近，但通膨預期依舊較高。

股市方面，9月初受到美伊戰局擴大，油價走升至100美元以上帶動升息預期，台股走跌。在9月FOMC會議升息一碼後，政策不確定性暫時解除，加上後續Meta AI代理Muse新應用，帶動AI類股走升，台股隨之上漲。調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數升至55.0，再創歷史新高，風險偏好指數也上升至35.0。

國泰金 薪資 指數

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