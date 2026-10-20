彭金隆談公股投信「四合一」 半年內可完成審查

公股投信「四合一」整併進入關鍵階段。金管會主委彭金隆昨（19）日表示，過去金融整併最常卡在勞資問題，如今相關障礙已排除，加上投信規模較小、業務相對單純，後續審查「半年內可預期」，有望加速完成整併審查。

彭金隆昨日赴立法院財委會備詢，立委李坤城關切，公股投信四合一案進度。

彭金隆表示，金融機構合併須先完成合併契約、股東會等內部法定程序，再向金管會申請，金管會將依《金融機構合併法》及《金融控股公司法》等規定審查。

台灣過去已有約60至70件金融整併案例，審查程序相當明確，關鍵在於業者事前準備是否符合規定。

過去金融整併最容易卡關的是勞資協商，但此次公股投信四合一，相關問題已處理完畢，加上投信規模小、業務單純，若申請文件完備，預期半年內完成審查應有機會。

此次整併涉及第一金投信、兆豐投信、合庫投信及華南永昌投信，四家母金控預計於22日同步召開董事會討論合併案，規劃由規模最大的第一金投信擔任存續公司。

財政部長莊翠雲日前也證實，四家投信已完成盡職查核、合併換股比例協議，並與員工充分溝通、取得共識，為後續整併掃除重要障礙。