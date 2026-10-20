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外銀：新台幣匯率年底看升至31.5

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

AI投資疑慮引發外資連日賣超台股，導致新台幣連日重貶，但彭博引述分析師指出，台灣經濟和出口強勁，仍有助匯率回升，華僑銀行和ING預估年底前可升至31.6元和31.5元，升幅約3%。三菱日聯銀行對新台幣升幅更為看好。

三菱日聯銀行亞洲全球市場研究主管李琳（Lin Li）說：「創紀錄的貿易順差和AI相關出口，持續為新台幣提供支撐。但外資撤出股市、資金對外投資，以及美元和新台幣之間龐大的利差，目前也帶來美元需求，抵銷部分支撐力道。」

李琳預估，新台幣兌美元年底將升至31.8元，2027年6月底進一步升至30.9元。

ING大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song）說：「央行會設法讓新台幣維持在相對有限的區間內波動。我不認為有一道非守不可的防線，但今年到目前為止，31.5至32.5元似乎是央行較能接受的區間。」

道富銀行亞太總體經濟策略師崔智旭（音譯，Jiuk Choi）則認為，央行較可能著重減緩匯率波動，而非鎖定特定價位。他說：「儘管如此，我們認為美元兌新台幣32.4至32.5元是重要價位，因為這是2026年來美元匯價的高點。」

新台幣 台幣 匯率

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