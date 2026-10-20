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台幣貶太快 央行踩煞車

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

外資單向大量匯出資金，導致新台幣兌美元連續跌破32元、32.2元，甚至測試32.5元重要心理關卡，中央銀行甚至出面喊話，匯銀人士直言，從昨（19）日盤面觀察，特別是最後的定價盤，央行調節力道相當明確，很明顯是進場踩煞車，不讓新台幣貶得太急、跌速過快，但今後影響新台幣匯率走勢的關鍵，仍然是股市能否止穩回升。

匯銀人士表示，昨日盤中外資大舉匯出資金，成為壓垮新台幣的最主要元凶。雖然盤中出口商見匯價來到32.5元上方的高位，亦有進場拋匯變現，提供部分美元流動性，不過外資提款與匯出的動能仍是新台幣貶值主力，導致匯價一路承受沉重賣壓。而央行選在此時積極出手調節，則是為了避免匯率急速重貶將加劇進口廠商與企業的避險成本與營運負擔，並不是為了扭轉貶勢，透過動態調節不讓匯價一次全部反映，讓匯價逐步消化賣壓。

展望本周匯市焦點，匯銀人士分析，目前Fed貨幣政策面並未出現新的重大消息，因此主導匯市的核心變數「主要還是看股市走勢與外資進出動態」，只要國際科技股回檔賣壓未除、外資持續從台股提款撤離，新台幣兌美元短期內仍將面臨測試低點的壓力，因此央行強調動態調節穩定匯市。

台幣 央行 匯銀

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