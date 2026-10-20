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金管會主委彭金隆：市場未扭曲不會介入 喊話不能只看短期

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會主委彭金隆。 聯合報系資料照
金管會主委彭金隆。 聯合報系資料照

外資今年賣超台股超過2兆元，立委關切金管會是否祭出「限空令」？金管會主委彭金隆昨（19）日指出，目前市場資訊仍能充分反映，跌勢也是全球共同現象，「市場機制並未扭曲，我們不會介入」，現階段仍尊重市場機制，他並信心喊話，不能只看短期，台股基本面仍佳，上市櫃公司營收、獲利持續成長。

彭金隆昨日赴立法院財委會備詢，立委賴士葆、賴惠員及羅明才接連關切台股震盪、外資大舉賣超，及金管會是否祭出限空、禁空等穩市措施。

彭金隆指出，台股近期波動主要反映國際股市走勢，跌勢並非台灣獨有。市場本來就有多空不同判斷，投資人根據充分揭露的資訊形成價格，政府不能只因股市下跌就介入。

賴士葆追問，目前是否不會祭出穩市措施？彭金隆說，只有市場出現不理性行為，政府才會採取處置；目前市場資訊仍能充分反映，投資人正消化全球共同訊息，「沒有扭曲，我們不會介入」。

至於外資賣壓，彭金隆坦言，日前外資單日賣超攀史上新高，今年累計賣超逾2兆元，外資持有台股市值比重達48%，「外資對台股影響力就是這麼大」。

他表示，外資多是長期布局的機構投資人，過去在台股累積相當獲利，面對全球資本市場調整，自然會依自身策略調整投資部位。

羅明才擔憂，若外資持續賣超、匯出資金，台股能否承受？彭金隆說，外資在台灣投資並非一、兩天，不宜只看短期動向判斷市場，況且台股基本面仍佳，上市櫃公司營收、獲利持續成長。

至於美國那斯達克12月將交易延長至每日23小時，立委李彥秀擔憂恐加劇資金磁吸？金管會主委彭金隆表示，那斯達克延長交易，主要是面臨其他替代交易系統（ATS）競爭，希望爭取不同時區投資人。但延長交易也可能增加券商營運成本，且夜間交易量偏低，價格發現效果未必與正常交易時段相同。

彭金隆 市場 限空令

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