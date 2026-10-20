聽新聞
0:00 / 0:00

中信銀閱讀MVP活動 起跑

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
「2026閱讀MVP」借書換票公益活動記者會，教育部政務次長張廖萬堅（右五）、TPBL會長莊瑞雄（右四）、中信金控董事會秘書長高人傑（左四）、中信育樂董事長陳國恩（左三）、台北市立圖書館館長洪世昌（左二）、新北市立圖書館館長吳佳珊（右三）、活動代言人中信特攻林任鴻（右二）、中信兄弟游竣宥（左一）及中信飛牡蠣楊立楷（右一）共同見證活動起跑。中信銀行／提供
「2026閱讀MVP」借書換票公益活動記者會，教育部政務次長張廖萬堅（右五）、TPBL會長莊瑞雄（右四）、中信金控董事會秘書長高人傑（左四）、中信育樂董事長陳國恩（左三）、台北市立圖書館館長洪世昌（左二）、新北市立圖書館館長吳佳珊（右三）、活動代言人中信特攻林任鴻（右二）、中信兄弟游竣宥（左一）及中信飛牡蠣楊立楷（右一）共同見證活動起跑。中信銀行／提供

中信銀行主辦的「2026閱讀MVP」借書換票公益活動將於今（20）日起跑。今年攜手基隆市、台北市、新北市、桃園市四縣市共計167家公共圖書館及八所大學圖書館共同響應，參與規模再創新高。民眾自今年10月20日至12月20日完成指定借閱任務，即可兌換二張新北中信特攻籃球隊2026-2027球季例行賽主場門票兌換券，共將提供6,000張入場券，邀請民眾透過閱讀走進球場，感受文字與運動的雙重魅力。

「2026閱讀MVP」借書換票公益活動記者會昨（19）日於台北市南港中國信託金融園區舉辦，教育部政務次長張廖萬堅、TPBL台灣職業籃球大聯盟會長莊瑞雄、中信金控董事會秘書長高人傑、中國信託育樂公司董事長陳國恩、活動代言人之一的中信特攻林任鴻，以及中信兄弟棒球隊游竣宥、中信飛牡蠣電競戰隊楊立楷齊聚一堂，與支持「閱讀MVP」活動的公共圖書館及大學圖書館代表，共同見證「2026閱讀MVP」活動啟動。

張廖萬堅表示，「閱讀MVP」透過創新模式結合全台各公共圖書館及大學圖書館，搭起閱讀及運動的橋梁，非常值得鼓勵。莊瑞雄分享，中國信託釋出有價資源投入公益，讓有興趣的民眾可以透過住家附近的圖書館借書換球票，欣賞到一流的職籃賽事，他鼓勵大家進場支持台灣職籃發展。

陳國恩指出，中信銀行與中信育樂提供資源攜手全國各地公共圖書館及大學，鼓勵親子與青年學子走進圖書館、增進閱讀風氣，亦讓不同年齡層民眾有機會進場支持台灣職業運動。游竣宥、林任鴻與楊立楷也出席記者會現場，分享閱讀對於職業生涯的重要性，鼓勵民眾養成閱讀和運動良好習慣。

「2026閱讀MVP」自今年10月20日起至12月20日與台北市、新北市、桃園市、基隆市的公共圖書館合作，民眾完成借閱五本書任務，或透過閱讀存摺系統累積10點，即可兌換二張中信特攻主場門票兌換券。

中信銀 中信 閱讀

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中信銀行「2026閱讀MVP」 贈6,000張中信特攻門票

宜蘭五結國中圖書館煥然一新 森林系「閱讀聚落」今啟用

彰化福興國中理財愛的書庫 助學生正確金錢觀

凱基銀以高球串連財管貴賓交流

相關新聞

彰銀、國票金合併 樂天銀股權受關注

彰銀、國票金若「公公併」，國票金持有的樂天純網銀49%股權怎麼辦？金管會昨（19）日表態，法律未禁止一家金控同時有兩家銀行，但能否發揮綜效、避免競業才是關鍵；樂天銀股權如何安排，須由業者自行規劃。

台幣貶太快 央行踩煞車

外資單向大量匯出資金，導致新台幣兌美元連續跌破32元、32.2元，甚至測試32.5元重要心理關卡，中央銀行甚至出面喊話，匯銀人士直言，從昨（19）日盤面觀察，特別是最後的定價盤，央行調節力道相當明確，很明顯是進場踩煞車，不讓新台幣貶得太急、跌速過快，但今後影響新台幣匯率走勢的關鍵，仍然是股市能否止穩回升。

外銀：新台幣匯率年底看升至31.5

AI投資疑慮引發外資連日賣超台股，導致新台幣連日重貶，但彭博引述分析師指出，台灣經濟和出口強勁，仍有助匯率回升，華僑銀行和ING預估年底前可升至31.6元和31.5元，升幅約3%。三菱日聯銀行對新台幣升幅更為看好。

金管會主委彭金隆：市場未扭曲不會介入 喊話不能只看短期

外資今年賣超台股超過2兆元，立委關切金管會是否祭出「限空令」？金管會主委彭金隆昨（19）日指出，目前市場資訊仍能充分反映，跌勢也是全球共同現象，「市場機制並未扭曲，我們不會介入」，現階段仍尊重市場機制，他並信心喊話，不能只看短期，台股基本面仍佳，上市櫃公司營收、獲利持續成長。

彭金隆談公股投信「四合一」 半年內可完成審查

公股投信「四合一」整併進入關鍵階段。金管會主委彭金隆昨（19）日表示，過去金融整併最常卡在勞資問題，如今相關障礙已排除，加上投信規模較小、業務相對單純，後續審查「半年內可預期」，有望加速完成整併審查。

國票證貢獻金控獲利52%

國票金控總經理吳瑛昨（19）日表示，國票證券前三季獲利大爆發，貢獻比重拉高至52%，幾乎追上過去穩定貢獻六、七成獲利的國際票券，成為主要獲利動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。