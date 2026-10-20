中信銀閱讀MVP活動 起跑

中信銀行主辦的「2026閱讀MVP」借書換票公益活動將於今（20）日起跑。今年攜手基隆市、台北市、新北市、桃園市四縣市共計167家公共圖書館及八所大學圖書館共同響應，參與規模再創新高。民眾自今年10月20日至12月20日完成指定借閱任務，即可兌換二張新北中信特攻籃球隊2026-2027球季例行賽主場門票兌換券，共將提供6,000張入場券，邀請民眾透過閱讀走進球場，感受文字與運動的雙重魅力。

「2026閱讀MVP」借書換票公益活動記者會昨（19）日於台北市南港中國信託金融園區舉辦，教育部政務次長張廖萬堅、TPBL台灣職業籃球大聯盟會長莊瑞雄、中信金控董事會秘書長高人傑、中國信託育樂公司董事長陳國恩、活動代言人之一的中信特攻林任鴻，以及中信兄弟棒球隊游竣宥、中信飛牡蠣電競戰隊楊立楷齊聚一堂，與支持「閱讀MVP」活動的公共圖書館及大學圖書館代表，共同見證「2026閱讀MVP」活動啟動。

張廖萬堅表示，「閱讀MVP」透過創新模式結合全台各公共圖書館及大學圖書館，搭起閱讀及運動的橋梁，非常值得鼓勵。莊瑞雄分享，中國信託釋出有價資源投入公益，讓有興趣的民眾可以透過住家附近的圖書館借書換球票，欣賞到一流的職籃賽事，他鼓勵大家進場支持台灣職籃發展。

陳國恩指出，中信銀行與中信育樂提供資源攜手全國各地公共圖書館及大學，鼓勵親子與青年學子走進圖書館、增進閱讀風氣，亦讓不同年齡層民眾有機會進場支持台灣職業運動。游竣宥、林任鴻與楊立楷也出席記者會現場，分享閱讀對於職業生涯的重要性，鼓勵民眾養成閱讀和運動良好習慣。

「2026閱讀MVP」自今年10月20日起至12月20日與台北市、新北市、桃園市、基隆市的公共圖書館合作，民眾完成借閱五本書任務，或透過閱讀存摺系統累積10點，即可兌換二張中信特攻主場門票兌換券。