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數位保險門票 三家搶進

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

科技業、建商集團積極搶進數位保險市場。金管會主委彭金隆昨（19）日透露，兩家數位產險、一家數位壽險已送件，部分進入審查委員會；市場已有騰雲、上曜集團等公開布局，顯示跨業投入數位保險的意願升溫。

彭金隆昨日赴立法院財委會備詢，立委賴惠員關切，台灣保險市場競爭激烈，數位保險公司能否生存，及目前申設進度。

彭金隆表示，今年初已有九家業者前往金管會監理門診諮詢，如今三家正式送件，代表市場確實有投入數位保險的企圖心，金管會目前正審慎驗證各家創新模式。

據公開資料顯示，科技業者騰雲已公告投資2.8億元，與合作夥伴共同設立數位保險公司，規劃結合AI代理與即時數據分析，提高核保、理賠效率，並開發創新保單。

營建起家的上曜集團也積極布局，旗下世紀民生已公告參與籌設「上曜人壽」數位保險公司，並透過台保大投控整合華瀚、晨陽及金豐等保經資源，提前布局保險通路及數位服務。

從科技業跨足保險，到建商結合保經通路，顯示數位保險不再只是傳統保險業者的市場，也吸引不同產業尋求跨界商機。

彭金隆說，這次開放數位保險，與過去純網路保險制度最大不同，是讓業者準備好商業模式及資本組成再來申請，因此不設申請截止期限；股東組成也不再有特殊限制，回歸股東適格性審查。

金管會去年也大幅降低申設門檻，數位產險、壽險最低資本額分別降至5億元、10億元，並放寬實體服務據點等限制，希望吸引更多創新業者進場。至於三家審查進度，彭金隆指出，各家送件時間不同，有的仍在形式審查及補件階段，有的已進入審查委員會。

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