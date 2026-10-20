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銀行資金變緊…兩大因素

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

銀行資金真的變緊了。金管會主委彭金隆昨（19）日坦言，去年以來隨經濟發展、股市熱絡，銀行流動性需求確實比過去大，背後涉及銀行經營策略、流動性覆蓋比率（LCR）兩大因素；但台灣整體不缺錢，問題在於資金分配。

彭金隆昨日赴立法院財委會備詢，立委吳秉叡關切，台灣超額儲蓄持續增加，為何銀行近期仍傳出資金緊俏？

彭金隆表示，台灣金融市場過去長期資金寬鬆，銀行手上「頭寸」相當充裕，但從去年開始，隨經濟發展、股市熱絡，資金需求明顯增加，銀行流動性壓力也比過去大。

他分析，銀行資金調度涉及兩大問題。一是銀行本身經營及放款策略，若放款持續擴張，風險性資產增加，也須顧及資本適足率，並非有資金就能無限制放款。

二是LCR管制指標。銀行須持有一定規模的高品質流動性資產，以支應未來30天可能的資金淨流出，因此即使存款充足，仍須保留流動性緩衝，不能全數轉為放款。

據金管會統計，8月底國銀平均LCR為120.57%，雖高於法定最低100%，但較去年同期128.79%下降8.22個百分點，顯示銀行流動性餘裕較一年前縮小。

吳秉叡追問，銀行存款近70兆元、放款約50兆元，中間相差近20兆元，為何還會資金緊俏？

彭金隆解釋，銀行不可能將存款全數拿去放款，部分須存放央行作為準備金，也須保留現金及其他流動性資產。LCR還涉及存款結構及資金流出情況，不能單看存放款差額。

銀行 彭金隆 吳秉叡

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