國票證貢獻金控獲利52%

國票金控（2889）總經理吳瑛昨（19）日表示，國票證券前三季獲利大爆發，貢獻比重拉高至52%，幾乎追上過去穩定貢獻六、七成獲利的國際票券，成為主要獲利動能。

吳瑛昨日主持法說會，指出國票金今年前三季稅後純益36.9億元，年成長116.2%，每股純益（EPS）1.01元，其中，子公司獲利結構顯著轉變，國票證券獲利幾乎追上過去穩定貢獻的票券子公司。

國票金控發言人李憲宗指出，國票金今年截至第3季底，年化股東權益報酬率（ROE）達10.64%，資產報酬率（ROA）亦維持在1.02%的相對高水準，金控資本適足率維持在129.1%、雙重槓桿比率117.66%，資本結構維持穩健。

國票金今年累計獲利大幅推升的核心關鍵在於旗下證券子公司獲利創新高。李憲宗表示，國票證券前三季稅後純益達32.5億元，雖然經紀市占率微降至1.47%，但融資業務市占率穩守4.83%；自營及半自營業務表現強勁，推升自營獲利年增達244%，帶動證券獲利貢獻比重躍升至52%，成為推動金控獲利成長的重要引擎。

主力子公司國際票券亦維持穩健動能，前三季稅後純益21.4億元，年增49.77%，占金控獲利比重約56%。受惠市場資金需求暢旺，自保授信額度維持高水位，免保證商業本票合約金額達958億元，市占保持領先。