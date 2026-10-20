彰銀、國票金合併 樂天銀股權受關注

彰銀（2801）、國票金（2889）若「公公併」，國票金持有的樂天純網銀49%股權怎麼辦？金管會昨（19）日表態，法律未禁止一家金控同時有兩家銀行，但能否發揮綜效、避免競業才是關鍵；樂天銀股權如何安排，須由業者自行規劃。

立委李坤城昨日在立法院財委會質詢指出，彰銀有實體銀行通路，國票金則投資樂天純網銀，若兩家公司整併，是否會碰上一家金控不能有兩家銀行的限制？

金管會主委彭金隆說，依《金控法》並未禁止一家金控持有兩家同性質銀行，重點是整併須產生效益；依過去監理實務，金控收購銀行後，通常須提出整合規劃，並在合理期間完成整合。

銀行局長童政彰會後表示，純網銀本質上也是商業銀行，若一家金控同時擁有兩家銀行，除了綜效，也要處理競業問題。

他舉例，同一筆授信案若兩家銀行都想承作，金控派任董事可能同時掌握雙方資訊，衍生業務如何分配、利益衝突如何避免等問題。因此實務上，同質銀行通常會朝整併方向處理。

目前國票金持有樂天銀49%股權，並非100%持有。依《金控法》，持有銀行逾25%股權即屬控制性持股，雖非全資子公司，仍涉及金控監理規範；如何調整投資架構，也不能忽略日方合資股東。

對於未來是否須出售或降低樂天銀持股？童政彰僅強調法律未直接設限，但大股東須自行思考，如何兼顧綜效與競業管理。

也就是說，金管會並未要求國票金一定得出售樂天商銀持股，也未對雙銀行長期並存直接開綠燈，僅是提醒大股東需注意此事。

對於併購政策方向，國票金總經理吳瑛昨日表示，國票金將在配合政府政策、順應市場機制的原則下，積極評估各種可行方案，規劃兼顧股東、員工權益及金融市場發展的最佳策略。

國票金發言人李憲宗則指出，金控主要評估併購考量三大原則，一是配合政府政策，二是符合市場交易的合理性，三是納入各項勞資協議與員工安置計畫等。

至於樂天銀，李憲宗指出，樂天銀是由日方團隊負責經營，且實體銀行與純網銀的經營特性、目標客群有顯著不同，兩者並存並非不可能，若未來有具體併購方案，勢必會將樂天銀一併納入考量，遵循過往溝通前例，與主管機關充分討論可行方案。

事實上，國票金2021年規劃併購安泰銀（2849）時，便曾因樂天銀合資契約的競業限制，取得日本合資方簽署豁免同意書，排除投資特定商業銀行的競業限制。

由於當年豁免涉及特定銀行，未來若改與彰銀整併，是否須重新取得日方同意，以及樂天銀49%股權如何安排，都將是後續必須釐清的課題。