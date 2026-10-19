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千株綠意扎根桃園八股埤！安聯人壽攜手農水署擴大植樹行動

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
農田水利署主任秘書朱孝恩(右)與安聯人壽員工及眷屬一同投入植樹行動，並頒發感謝狀予安聯人壽總經理羅偉睿(Joos Louwerier)，肯定企業長期深耕環境永續與生態保育的貢獻。圖／安聯人壽提供
農田水利署主任秘書朱孝恩(右)與安聯人壽員工及眷屬一同投入植樹行動，並頒發感謝狀予安聯人壽總經理羅偉睿(Joos Louwerier)，肯定企業長期深耕環境永續與生態保育的貢獻。圖／安聯人壽提供

安聯人壽長期關注環境保護及生態復育等議題，自2025年攜手農業部農田水利署推動「桃園八股埤植樹養護計畫」，聚焦於棲地復育與生物多樣性保護，今年堂堂邁入第二年里程碑，上周由總經理羅偉睿(Joos Louwerier)偕同財務長薛賽瑞(Xavier Sarlet)及近250位員工及親友，重返同一片熟悉的土地，見證去年種下的綠意持續扎根成長之外，並再度種下2,000株灌木樹苗，擴大綠覆面積，讓植樹行動不間斷。

自2025年啟動計畫以來，安聯人壽已累計在桃園八股埤種植逾400株喬木及逾6500株灌木，預計三年將種植超過600棵喬木，總面積達3200平方公尺，透過專業造林管理及撫育作業，苦楝、樟樹、楓香、烏心石、茄冬與光蠟樹等本土原生樹種生長情形良好，預計一年可減少3.1噸碳排放。種植物種樹由2025年的9種樹木，2026年增加至14種樹木及4種灌木，增加整體環境的生物多樣性，持續為八股埤生態復育與環境永續注入成長力量。安聯人壽從種下一棵樹到守護其成長茁壯，具體展現將永續理念落實於長期行動的堅定承諾。

當前壽險業在永續發展上的轉型已不限於財務韌性，更將守護價值延伸至自然環境以投入森林韌性與生態復育。健康的森林能發揮固碳、涵養水源與維護生物多樣性等功能，成為減緩極端氣候災損的重要天然屏障。活動當日，農田水利署主任秘書朱孝恩亦親臨現場，與安聯人壽員工及眷屬一同投入植樹行動，並頒發感謝狀予安聯人壽總經理羅偉睿(Joos Louwerier)，肯定企業長期深耕環境永續與生態保育的貢獻。

總經理羅偉睿(Joos Louwerier)表示，「植樹養護計畫邁入第二年，感謝農田水利署長期支持這項深具意義的永續行動，讓安聯人壽得以透過生態復育計畫，持續深耕森林保育與生物多樣性。對安聯人壽而言，守護生命不僅是在風險發生後提供保障，更希望從源頭著手，透過環境保護與氣候韌性行動降低風險發生的可能性，將保險的價值從事後理賠延伸至事前預防，實踐永續未來的承諾。透過親手種下樹苗，營造埤塘綠帶，我們希望以實際行動豐富在地生態環境，展現安聯對環境保護及永續發展的長期投入。很高興看到許多同仁再次邀請家人與朋友共同參與，親手種下屬於自己的樹苗，為環境盡一份心力，也讓永續理念透過實際行動持續向下扎根，攜手打造更美好的未來」。

安聯人壽全力配合國家2050淨零排放與ESG永續金融政策，於2021年成立永續發展委員會，積極推動多元永續行動，並屢獲國內外永續獎項肯定，展現豐碩永續成果，為台灣金融業推動ESG與綠能的先驅之一。為了鼓勵員工積極投入志工服務，安聯人壽每年提供員工一日志工假，行動涵蓋環境保育、普惠金融及社區關懷等面向，鼓勵同仁走出辦公室、走進社區，以實際行動關懷環境與社會。其中在環境保育面向，以低碳轉型為目標，除了定期舉辦員工永續系列講座，近年更多次舉辦淨灘、社區清潔及植樹活動，透過政府與企業長期深度合作，公私協力共同為台灣土地構築更具韌性的生態，以具體行動實踐對土地的長期承諾。

面對氣候變遷帶來的極端氣候風險、生物多樣性流失及環境挑戰，企業不僅需要降低自身環境足跡，從日常營運落實節能減碳與資源循環管理，更應積極投入風險預防與環境韌性建設。作為台灣最大外資壽險品牌，安聯人壽相信守護未來不僅是提供財務保障，更包含對在地環境與社會的長期承諾。未來，安聯人壽將持續透過植樹養護、生態保育及多元 ESG 行動，攜手政府機關、合作夥伴與社區組織共同推動永續發展，發揮金融保險業正向影響力，以具體行動落實聯合國永續發展目標（SDGs），為台灣打造更具韌性且永續共榮的未來。

桃園 復育 農業部 環境保護

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