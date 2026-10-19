台新銀行推出「薪轉一站式金融服務網站」 解鎖薪轉新體驗

對企業而言，薪資轉帳是每月固定的行政作業；對員工來說，薪轉帳戶則是財富累積的起點。除了「準時發薪」，薪轉其實還能創造更多價值。台新銀行觀察發現，不少上班族因工作轉換而開立多個銀行帳戶，導致薪轉戶往往成為薪水的過水站，員工即使享有專屬優惠，也常因資訊分散而未能實際運用。

為了讓薪轉服務不只停留在發薪功能，台新銀行近期正式推出「薪轉一站式金融服務網站」，從企業與員工的實際需求出發，全面整合薪轉相關服務與專屬權益，讓企業更便利地管理薪資作業，也讓員工更容易找到適合自己的金融服務。

對員工而言，薪轉帳戶不只是領薪水的工具，更可以成為日常金融生活的入口。台新銀行將薪轉戶享有的存款、日常交易、外幣、投資理財、貸款及生活優惠等服務集中呈現，讓員工登入後即可快速掌握。從日常轉帳提款、外幣需求，到進一步進行投資、購屋及資金規劃，都能依照不同階段找到相對應的金融服務，讓原本單一的薪轉帳戶發揮更多元的用途。

對企業而言，薪轉則不只是每月的行政作業，也能成為員工福利的一環。台新銀行持續優化企業薪轉服務，透過數位化作業協助企業簡化薪資發放流程，降低人工作業負擔與錯誤風險，並提供系統支援與資安管理，協助人資及財務單位更有效率地完成薪資作業。同時，整合全球數位企金網（GB2B）、分級禮遇、投資理財及融資貸款等相關服務，全方位滿足企業在不同階段的金融需求。

台新銀行表示，企業提供薪轉，不只是把薪水準時送到員工手上，更能透過完整的金融服務，讓員工真正感受到薪轉所帶來的便利與權益。此次推出「薪轉一站式金融服務網站」，希望從企業端的薪資管理，到員工端的日常金融需求，提供更完整、便利的服務體驗，讓薪轉不只是每月一次的薪資入帳，而是從日常使用到人生不同階段，都能持續發揮作用的金融服務，持續實踐「台新最懂您的薪」。