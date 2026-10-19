中信銀行「2026閱讀MVP」 贈6,000張中信特攻門票

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）主辦的「2026閱讀MVP」借書換票公益活動將於20日起跑。今年攜手基隆市、台北市、新北市、桃園市四縣市共計167家公共圖書館及8所大學圖書館共同響應，參與規模再創新高。民眾自今年10月20日至12月20日完成指定借閱任務，即可兌換2張新北中信特攻籃球隊（簡稱「中信特攻」）2026-2027球季例行賽主場門票兌換券，共將提供6,000張入場券，邀請民眾透過閱讀走進球場，感受文字與運動的雙重魅力。

「2026閱讀MVP」借書換票公益活動記者會19日假台北市南港中國信託金融園區舉辦，教育部政務次長張廖萬堅、TPBL台灣職業籃球大聯盟（簡稱「TPBL」）會長莊瑞雄、中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑、中國信託育樂公司（簡稱「中信育樂」）董事長陳國恩、活動代言人之一的中信特攻林任鴻，以及中信兄弟棒球隊（簡稱「中信兄弟」）游竣宥、中信飛牡蠣電競戰隊（簡稱「中信飛牡蠣」）楊立楷齊聚一堂，與支持「閱讀MVP」活動的公共圖書館及大學圖書館代表，共同見證「2026閱讀MVP」活動啟動。

教育部次長張廖萬堅表示，「閱讀MVP」透過創新模式結合全台各公共圖書館及大學圖書館，搭起閱讀及運動的橋樑，非常值得鼓勵。TPBL會長莊瑞雄分享，中國信託釋出有價資源投入公益，讓有興趣的民眾可以透過住家附近的圖書館借書換球票，欣賞到一流的職籃賽事，他鼓勵大家進場支持台灣職籃發展。

中國信託育樂董事長陳國恩指出，中國信託銀行與中信育樂提供資源攜手全國各地公共圖書館及大學，鼓勵親子與青年學子走進圖書館、增進閱讀風氣，亦讓不同年齡層民眾有機會進場支持台灣職業運動。中信兄弟游竣宥、中信特攻林任鴻與中信飛牡蠣楊立楷也出席記者會現場，分享閱讀對於職業生涯的重要性，鼓勵民眾養成閱讀和運動良好習慣。

秉持長期投入公益的理念，中國信託結合集團資源推動「閱讀MVP」借書換票公益活動，源自2016年美國職棒亞特蘭大勇士隊與喬治亞公共圖書館合作的借書換票模式，中信銀行初期與中部地區圖書館合作借書換棒球票，2022年起新增籃球票兌換，迄今邁入第11年，足跡遍布全台20縣市279家公共圖書館及15所大學圖書館，透過提供職業運動賽事觀賽機會，鼓勵民眾培養閱讀習慣，累積帶動逾60萬冊圖書借閱、送出超過12萬張職棒及職籃球票，成果豐碩。

「2026閱讀MVP」自今年10月20日起至12月20日與台北市、新北市、桃園市、基隆市的公共圖書館合作，民眾完成借閱5本書任務，或透過閱讀存摺系統累積10點，即可兌換2張中信特攻主場門票兌換券。此外，國立政治大學、國立台灣師範大學、天主教輔仁大學、東吳大學、國立台灣科技大學、國立台北科技大學、國立體育大學與德明財經科技大學等8所大學師生，於校內圖書館借閱5本書。在上述合作的公共圖書館或大學完成借閱任務，即可獲得2張中信特攻2026-2027球季例行賽主場門票兌換券，換完為止。此外，中國信託2027年將持續提供12,000張中信兄弟例行賽主場平日門票兌換券，鼓勵喜歡閱讀與愛好體育的民眾參與「閱讀MVP」，亦可欣賞到精采的職棒賽事。