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台新Richart美元優利定存6個月定存衝4.8% 匯入達標享手續費優惠

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新Richart續推美元優利定存，6個月定存衝4.8%優利、匯入達檻再享手續費優惠。圖／台新Richart提供
台新Richart續推美元優利定存，6個月定存衝4.8%優利、匯入達檻再享手續費優惠。圖／台新Richart提供

隨著美國聯準會Fed）於9月宣布升息1碼，為滿足民眾美元資金配置需求，台新Richart續推「美元新資金優利定存方案」，6個月期美元定存年利率由4.6%調升至4.8%，另提供3個月期年利率5.5%、12個月期年利率4.3%等選擇，並搭配外匯收款手續費優惠，讓客戶依資金用途及預計使用時間，彈性安排美元資金。

台新銀行表示，無論是旅遊後剩下的美元、美股獲利匯回的資金，或海外薪資與獎金，若短期內沒有明確用途，都不必只是先放在帳上，透過合適的天期安排，也能讓這筆美元在等待使用的期間，多一點彈性，也多一點利息收入。

台新Richart此次續推美元新資金優利定存方案不限新舊戶參與，每人承作筆數及金額均無上限，他行匯入或新換匯的美元皆可適用，提供3個月期美元定存年利率為5.5%、6個月期為4.8%、12個月期為4.3%等方案。若以10萬美元存6個月、年利率4.8%試算，期滿利息約2400美元；若以匯率約31元估算，約當新台幣7.4萬元。相較長期放在低利活存或一般牌告定存，可讓手上的美元多出不少收益。台新銀行也提醒，實際收益仍須視承作條件、稅負及匯率變動而定。

因應客戶美元資金回流情況增加，台新Richart除提供定存方案外，也搭配續推外匯收款手續費優惠活動；客戶若透過Richart APP完成外匯收款，單筆收款達2000美元以上，次月可至Richart領取回饋券，享新台幣200元手續費減免優惠。

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