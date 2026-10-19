從看懂騙局到懂得應對 勤業眾信攜滙豐、北大推防詐工作坊

詐騙手法不斷翻新，防詐教育除了教學生認識常見騙局，更要培養辨識風險、查證資訊及應變的能力。勤業眾信指出，面對陌生或可疑情境，青年須能獨立思考並採取適當行動，才能將防詐知識轉化為保護自己的能力。

勤業眾信聯合會計師事務所與滙豐（台灣）商業銀行攜手國立台北大學，推出「反詐有『校』－校園識詐與應變行動講堂X團隊實作工作坊」，結合金融犯罪防制、風險管理及金融實務經驗，透過案例解析、情境討論與團隊實作，協助學生練習判斷風險及思考應對方式。

隨著數位科技、社群媒體與網路交易快速發展，青年接觸的資訊及交易情境更加多元，詐騙手法也持續變化。此次三方合作將不同領域的實務觀點帶入校園，希望縮短課堂知識與真實生活的距離，強化學生對金融安全及數位風險的認識。

勤業眾信鑑識與金融犯罪防制服務資深執行副總經理陳鴻棋表示，風險管理不只是辨識已知風險，更重要的是面對快速變化或未知情境時，能獨立思考、辨識風險並採取適當行動。因此，防詐教育也須從傳遞知識，進一步培養青年對資訊的敏感度與判斷力。

陳鴻棋指出，此次透過案例情境、團隊討論與實作，引導學生從「知道」走向「判斷與行動」，希望協助青年建立可長期運用的風險意識與應變能力。除了保護自己，也能將正確防詐觀念傳遞給身邊的人，這也是企業投入青年培力與實踐社會責任的重要一環。

滙豐（台灣）商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢表示，滙豐持續運用金融專業與企業影響力，投入防詐宣導及金融教育。面對詐騙手法快速演變，除了認識常見詐騙類型，更須具備辨識風險、查證資訊及適當應對的能力。

胡醒賢指出，此次活動將金融實務經驗帶入校園，協助青年將防詐知識運用在實際情境中。希望透過持續推動金融教育，讓學生建立健全的金融素養與風險意識，並將影響力延伸至家庭及社群，提升社會整體的金融安全與防詐能力。

國立台北大學企業管理學系教授張瑋倫表示，大學教育除了傳授專業知識，也應培養學生面對複雜情境時的思辨、判斷及解決問題能力。校園防詐教育須從單向講解，進一步引導學生思考不同情境，練習如何實際應對。

張瑋倫指出，此次跨域合作將金融與風險管理實務導入校園，讓學生透過案例分析、團隊討論與實作，主動辨識風險、分析資訊並思考因應策略。期待學生將防詐意識內化，成為未來面對生活及職涯風險的重要能力。