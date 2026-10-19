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義賣成果創新高！台灣銀行永續公益園遊會與社福團體傳遞共好

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台灣銀行於17日在台北華山1914文化創意產業園區華山劇場舉辦「永續有你 益起GO給力」永續公益園遊會，以「永續理念、社會關懷」為核心，結合義賣、園遊會與舞台表演，邀集公益團體、同仁及民眾共同參與，透過生活化體驗與公益行動，讓永續理念走入日常，凝聚社會共好。

在台灣金控暨台灣銀行董事長凌忠嫄全力支持號召下，活動從物資募集階段即獲集團同仁熱烈響應，紛紛捐出家中八成新或全新的生活好物，各單位主管積極投入義賣活動推廣，讓「惜物、共享、助人」成為最有感的永續行動。每一件好物都找到新主人，不僅延長物品使用周期，更重要的是，每件一好物的選購都成為支持弱勢的實際力量。本次義賣成果創新高，共募得405萬元，並由凌忠嫄代表將義賣所得全數捐贈4家社會福利團體。

公益園遊會規劃「淨零好行、衣漾風華、綠色家園、永續餐桌、社會共好、幸福共融」六大主題攤位，結合二手物資義賣、公益商品及舞台演出，鼓勵民眾走出戶外歡度周末，親身體驗日常綠行動；財團法人住宅地震保險基金亦參與活動，透過防災宣導與互動交流，提醒民眾重視居家防災及保險保障，確保保障不中斷。民眾參與活動選購好物與欣賞精彩節目，也能認識資源循環、綠色生活、性別平等、多元共融及居家防災的實踐方式。同時，邀請財團法人基督教芥菜種會、財團法人育成社會福利基金會、財團法人心路社會福利基金會及財團法人親愛音樂文化基金會設攤，推廣庇護商品或參與音樂表演，展現服務對象的努力與多元才華。

凌忠嫄表示，永續不只是口號，更需要全民共同參與，從日常生活中具體落實。台銀將永續理念融入金融服務，去年推出國內首張FSC認證木質「綠行卡」，鼓勵消費者落實低碳生活及綠色消費，此項創新的金融業務榮獲國家品牌玉山獎全國首獎，其理念與本次公益園遊會相互呼應，顯見台銀推動環境永續的積極行動。期盼透過本次活動，進一步串聯金融本業、環境友善與公益關懷，引導民眾從食、衣、住、行的日常小事做起，實踐永續，也為公益團體及其服務對象注入持續前行的溫暖與支持。

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