新台幣失守32.5…國銀：需觀察這指標提高外資撤出台股 將添貶值壓力

新台幣今日失守32.5大關，國銀指出，外資倒貨台股使新台幣貶破32以後短期弱勢壓力加劇，尤其在美元雙率受升息預期影響走高，以及亞幣轉弱的壓力下，新台幣短期弱勢壓力加劇。

國泰世華觀察，9月FOMC會後，美元雙率受升息預期影響走高，另日本央行未進一步轉鷹使日圓貶值，在美元雙率走高與亞幣轉弱的壓力下，新台幣短期弱勢壓力加劇。需觀察殖利率偏高是否提高外資撤出台股的傾向，若外資賣超台股力道擴大，將添新台幣貶值壓力。

此外，日圓近期在157-158區間狹幅盤整，力守159大關，展望後市，國泰世華認為，隨空頭燃料暫時用罄，日圓進一步升勢需要新的催化劑，預期日圓到今年底仍將暫時維持152-160區間震盪。

國泰世華指出，日本8月不含食物、能源的CPI年增1.9%，但已公布的9月東京核心CPI(不含食物、能源)年增率由8月2%跳升至3%，暗示日本9月CPI也呈上升趨勢，這代表日本政府雖對油價進行大規模補貼，但民眾所承受的通膨壓力仍舊在上升，家計支出也呈現連9個月負成長。

另一方面，春鬥連三年漲薪5%以上，實質薪資年增率終於在今年轉為正值，民眾消費能力改善。隱含企業獲利好轉，若搭配上日本10年期公債殖利率緩步走揚，代表經濟呈現緩步復甦態勢。惟資金環境轉趨緊縮，加上勞動力成本上升，除了AI相關企業獲利仍維持強勁成長動能外，其餘行業將面臨消費承壓及融資成本上升的雙重挑戰。