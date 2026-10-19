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銀行億元卡位台中精華店面 崇德、中科兩大高資產生活圈成展店熱區

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
玉山銀行斥資2.85億購入冠德「崇德綻」1樓店面，成為崇德路金融業布局新指標。記者宋健生／攝影
玉山銀行斥資2.85億購入冠德「崇德綻」1樓店面，成為崇德路金融業布局新指標。記者宋健生／攝影

近期台中精華區店面市場掀起一波金融業卡位潮！隨著高資產客群與企業資源持續向核心生活圈集中，銀行展店選址也逐步從傳統人流與商業機能導向，轉向更重視豪宅聚落、客群結構及區域長期資產價值。

其中，崇德及中科兩大生活圈，近期陸續吸引玉山、陽信和國泰世華等金融機構接連插旗，也讓周邊精華店面成為金融業積極布局的新戰場。

根據財政部公布最新《2024年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊》統計，台中高所得族群版圖持續擴張，最富里前10名仍由三屯區及西區包辦。

進一步觀察平均綜合所得達百萬元以上的「百萬里」分布，北屯崇德路沿線的平福里、松竹里、仁和里及仁美里皆名列其中，顯示崇德周邊不僅生活機能成熟，也具備相對穩定的高所得人口與消費實力。

隨著高所得人口與高端住宅聚落逐步成形，崇德生活圈周邊店面價值也受到金融業關注，玉山銀行斥資2.85億元購入「冠德崇德綻」1樓店面及4個車位，總建物面積311.13坪，扣除車位價後，拆算店面成交單價約每坪102.4萬元。

相較過往多以承租方式設點，玉山銀行此次選擇直接購入「冠德崇德綻」一樓店面，也為崇德路金融業據點布局，增添新的市場指標。

同樣位於崇德生活圈的「文心OLIVE」，也由陽信銀行以3.5億元取得店面，建物面積414.3坪，並規劃作為分行營業使用。從銀行接連以億元級資金進場，也反映金融機構展店選址，正逐步朝高所得客群集中的區域靠攏。

冠德崇德綻執行協理黃瑄履指出，相較單純的新興重劃區，崇德生活圈同時具備成熟商圈優勢與14期後續建設紅利，尤其崇德路沿線有主要幹道優勢，能見度高，且大面寬、大坪數一樓店面供給相對有限，對重視據點辨識度、高資產客群經營及長期經營效益的金融業而言，更具稀缺性與進駐吸引力。

而受惠於台積電（2330）中科1.4奈米先進製程新廠布局，中科生活圈產業與就業動能持續升溫，也進一步帶動區域商業需求。近期玉山銀行即斥資3.75億元，購入西屯區福科路、尚未開案的「寶輝GARDEN HILLS」B棟1、2樓店面及7個車位，總建物面積456.31坪，拆算每坪單價約82.2萬元。

而位於同區段的「寶輝VILLAGE-A、B、C三館」商場，也確定有國泰世華銀行進駐，顯示金融業持續看好中科生活圈的長期發展潛力。

21世紀不動產資深經理沈政興分析，銀行願意以億元級資金直接購入店面，通常意味其看好當地人口結構、消費實力與中長期發展。

隨著財富管理業務競爭升溫，實體分行功能也從過去單純辦理存放款，延伸至高資產客戶經營，因此近年選址更傾向豪宅聚落與成熟生活圈。這類金融據點進駐，不僅反映區域消費層級與資產實力，也有助提升商圈能見度與核心店面的指標性。

銀行近年布局台中兩大高資產生活圈一覽。資料來源：市調、業者
銀行近年布局台中兩大高資產生活圈一覽。資料來源：市調、業者

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