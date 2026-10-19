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國票金薪酬改革 11月1日起全面推動到各子公司
國票金控今天召開法說會，發言人李憲宗表示，薪酬改革的新制度，金控的部分會在10月1日上路，旗下的子公司會在11月1日上路。
李憲宗表示，改革有兩大重點，一個是獎金的部分，在首長的部分，未來獎金這些變動薪資不會超過固定薪資，獎酬的制度會在整個集團一體適用。
此外，首長的月薪也設定了天花板，會比照公股行庫，在首長方面所設定的薪酬的上限會一體適用到各子公司，等比例的下降。
對於國票金公公併的議題，李憲宗表示，公司不會排除任何可能的併購方案，會有三大原則來因應包括：1. 一定要配合政府的政策；2. 市場上的合理性；3. 會考慮到勞資協議和員工的安置。
對於外界矚目國票金控旗下的樂天網銀在併購的過程當中何去何從？李憲宗表示，樂天網銀並不是金控在主導，而是由日方的團隊來經營負責，應不會構成問題，此外，實體銀行跟網路銀行在客戶的經營跟目標客戶上有非常顯著的不同，所以未來會洽主管機關意見提出充分可行的方案。
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