ATM 露臉防詐不同聲音浮現！金管會：要顧及這群人

ATM防詐露臉辨識，不同聲音浮現！金管會主委彭金隆19日表示，目前已有18家金融機構、2,797台ATM導入臉部遮蔽辨識，但醫院防疫、身障者及顏面損傷者使用不便等問題浮現，近期將與警政署研商，兼顧防詐與民眾權益。

彭金隆19日赴立法院財委會備詢，立委林德福關切，全台ATM約3.3萬台，臉部遮蔽辨識推動進度，以及未來是否擴大布建。

彭金隆表示，這項措施主要是配合警政署防堵詐騙車手提款，優先選擇詐騙熱點布建。依警政署提供數據，確實已有顯著防詐效果。

不過，隨著防詐ATM逐步布建，實際執行也開始出現不同聲音。

銀行局長童政彰會後指出，近期開會時已有不同意見，包括醫院正值流感季節，為何要求民眾摘下口罩？此外，部分身障者可能無法對準鏡頭，顏面損傷者也面臨露臉的不便。

童政彰坦言，對部分族群而言，要求摘下口罩、露臉提款，可能是「不可承受之重」，因此不能只考量防詐效果，也須顧及不同族群的實際需求。

他表示，目前已有近2,800台ATM導入相關功能，公股銀行原訂年底前布建比率達三成。後續將再與警政署研商，針對詐騙提款熱點及特殊使用情境，討論更細緻的作法。

金管會強調，防詐仍是重要目標，但不能因此損及民眾權益，未來將在防詐效果與金融友善之間取得平衡。