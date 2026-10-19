快訊

路邊撿到快死的金魚！阿金叼去水池放生 急伸手撥水施救

國道開車伸懶腰失血1.8萬！還扣車牌半年 特斯拉車主自嘲「蠢死」

聽新聞
0:00 / 0:00

彎腰撿鑽石 0050、0056投資人數領銜創高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股上周歷經2日千點狂殺，投資人無懼回落越跌越買。示意圖／AI生成
台股上周歷經2日千點狂殺，投資人無懼回落越跌越買。示意圖／AI生成

台股上周歷經2日千點狂殺，投資人無懼回落越跌越買，資金集中加碼市值型、高股息ETF，元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）投資人數分別以周增11.2萬、3.2萬，居全市場、高股息之冠。

據集保結算所10月19日資料顯示，全ETF市場共計36檔投資人數創高，最具代表性的0050、0056，分別周增11.2萬、3.2萬，總投資人數來到367.7萬、171.5萬領銜創高。

近期即將分割的元大科技市值（0053），也得到投資人關注，總人數也同步創新高。

觀察資金流向，0050、0056同期間淨申購金額，分別來到692.6億、158.4億，同樣居全市場、高股息ETF之冠，顯示投資人面對波動市況，更傾向透過代表性商品掌握台股中長期成長機會。

法人分析，台股投資人面對台股大跌，展現「成熟投資人」操作策略，分批承接0050、0056以及更積極的00631L，布局可期的反彈行情。統計2026年7月30日低點至10月6日高點，0050的報酬率24.6%；若是2025年4月9日川普關稅最恐慌之際買進，報酬率更高達227.5%。

至於高股息投資人則是著眼於0056本季配息1.72元、全年配息金額來到4.936元，改寫歷年新高，加上今年以來至10月14日報酬率來到74.4%，投資人可說是股息、股價雙贏。

法人指出，台股受美股影響短線拉回，但無掩最受惠AI趨勢股市之地位，加上市場資金充足，0050遇台股大跌時已成加碼首選，成為最佳護盤力道；0056採市場唯一「預測未來殖利率」選股，等於納入成長性選股因子，隨著本波AI需求利多，挹注台股企業獲利、營收成長，將持續推升0050、0056表現。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

高股息ETF 0050元大台灣50 0056元大高股息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

0056又創歷史新高！南亞、華南金雙助攻 網驚呼：漲比大盤兇

半導體股愈跌愈買！台股半導體ETF10月人氣王 連兩周受益人數飆新高

0056配1.72元衝年化12％！抱18年滾出2千萬 懶錢包：少做1事少賺35％

00918規模突破1600億！今年大增791億、成長93％ 經理人看好AI長線需求

相關新聞

0050長期持有難道不夠…009826有必要買嗎？揭全球ETF資產配置關鍵

009826與0050定位不同：前者分散全球市場風險，後者布局台灣大型股，投資人可依需求搭配，比例須考量持股、風險承受度與目標。

0050還能買？分析師揭跌10%進場勝率 定期定額最好與最爛差多少

分析師回測指出，0050大盤跌10%進場，持有1年正報酬機率87%；定期定額則不必糾結扣款日，仍須考量風險。

AI不只需要晶片！009833鎖定韓國科技、00420A布局亞洲供應鏈

AI硬體需求升溫，009833聚焦韓國科技30強，關注HBM供應鏈；00420A則布局台日韓亞洲科技產業。

台股開低走高、個股成交第一00406A 零股成交前五都ETF

台股19日開低走高，一度大跌逾940點逼近季線大關，不過隨即反彈且跌點收斂，投資人仍加碼ETF不手軟，盤中個股成交量前五大有三檔ETF，包括主動中信台灣收益（00406A）逾66萬張排名第一，群益臺灣加權正2（00685L）逾37萬張排名第二、元大台灣50正2（00631L）逾27萬張排名第三。其他個股為友達（2409）逾27萬張排名第四、富喬（1815）逾19萬張排名第五。

彎腰撿鑽石 0050、0056投資人數領銜創高

台股上周歷經2日千點狂殺，投資人無懼回落越跌越買，資金集中加碼市值型、高股息ETF，元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）投資人數分別以周增11.2萬、3.2萬，居全市場、高股息之冠。

PCB 今天換誰漲？富喬攻漲停 009828從 ABF、CCL 一路包到上游材料

三星電機宣布將在南韓世宗及越南生產據點合計投入6.78兆韓元，擴充AI伺服器用ABF載板產能，這也將成為三星電機歷來最大規模的單一產品投資案。法人表示，目前載板產業各家業者在擴產方面皆面臨設備交期拉長的問題，包括壓膜、電鍍、鑽孔甚至量測等設備，目前交期普遍達一年以上，顯示載板產業從上游設備、原材料到產能，均面臨供給吃緊的情況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。