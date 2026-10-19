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金管會彭金隆鬆口資金趨緊！銀行存款近70兆為何不夠用？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照
金管會主委彭金隆。聯合報系資料照

銀行資金真的變緊了！金管會主委彭金隆19日坦言，去年以來隨經濟發展、股市熱絡，銀行流動性需求確實比過去大，流動性覆蓋比率（LCR）也較過去下降；但台灣整體並不缺錢，問題在於資金分配，銀行須自行做好調度。

彭金隆19日赴立法院財委會備詢，立委吳秉叡關切，近期銀行資金是否有緊俏狀況？

彭金隆說，台灣金融市場過去長期資金寬鬆，銀行手上「頭寸」相當充裕，但從去年開始，隨經濟發展、股市熱絡，資金需求明顯增加，流動性壓力也比過去大。

他分析，除了銀行本身經營及放款意願，LCR較過去下降，加上個人放款增加，銀行還須考量資本適足要求，都是影響放款的重要因素。

但他強調，央行已多次說明，台灣整體資金仍然充沛，並非資金總量不足，而是資金分配在哪裡的問題。

吳秉叡追問，台灣銀行存款將近70兆元、放款約50兆元，存放款相差近20兆元，為何還會出現資金緊俏？

彭金隆解釋，銀行不可能將存款全數拿去放款，部分資金須存放央行作為準備金，也須保留足夠流動性，以因應存戶提款及其他資金需求，不能直接把存放款差額視為可放款資金。

其中，LCR衡量銀行持有的現金、公債等高品質流動性資產，能否支應未來30天預估淨現金流出，最低法定標準為100%。

據金管會統計，8月底國銀平均LCR為120.57%，雖仍高於法定標準，但較去年同期128.79%下降8.22個百分點，顯示流動性緩衝空間較一年前縮小。

彭金隆強調，台灣整體資金能量仍充足，關鍵在於個別銀行如何配置資金，兼顧放款需求與流動性管理，銀行必須自行做好調整。

彭金隆 金管會

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